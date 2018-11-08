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"suudi Arabistan Ve Rusya Petrol Üretimini Düşürmeli"

İRAN\'IN OPEC TEMSİLCİSİ HÜSEYİN KAZIMPUR ERDEBİLİ, RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN\'IN PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRDIKLARINI VE BU DURUMUN PETROL FİYATINI VARİL BAŞINA 15 DOLAR GERİLETTİĞİNİ SÖYLEDİ

"suudi Arabistan Ve Rusya Petrol Üretimini Düşürmeli"

İRAN\'IN OPEC TEMSİLCİSİ HÜSEYİN KAZIMPUR ERDEBİLİ, RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN\'IN PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRDIKLARINI VE BU DURUMUN PETROL FİYATINI VARİL BAŞINA 15 DOLAR GERİLETTİĞİNİ SÖYLEDİ

08 Kasım 2018 Perşembe 14:01
İRAN\'IN OPEC TEMSİLCİSİ HÜSEYİN KAZIMPUR ERDEBİLİ, RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN\'IN PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRDIKLARINI VE BU DURUMUN PETROL FİYATINI VARİL BAŞINA 15 DOLAR GERİLETTİĞİNİ SÖYLEDİ

İstanbul, 8 Kasım 18 (.): İran\'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Rusya ve Suudi Arabistan\'ın petrol üretimini artırdıklarını ve bu durumun petrol fiyatını varil başına 15 dolar gerilettiğini belirtti.

İran Petrol Bakanlığı\'na bağlı SHANA haber ajansına göre Erdebili, "Petrol arzının çoğalması söz konusu ürünün fiyatının düşmesine neden oldu. Bu durum diğer üreticilere zarar veriyor. Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretim miktarlarını düşürmeli." dedi.

Erdebili, her iki ülkenin günlük birer milyon varil petrol üretimini düşürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ESAI Energy\'nin raporuna göre, İran\'ın Avrupa\'daki petrol kayıplarını bu aydan itibaren Rusya karşılayacak. Rusya, Avrupalı petrol şirketlerinin İran\'dan ithalatı durdurmasıyla AB ülkelerine petrol ihracatını artırma fırsatı yakalayacak. Yaptırımlar nedeniyle İran\'ın petrol ihracatında kaybettiği payı Avrupa\'da Rusya, Asya\'da ise Suudi Arabistan\'ın alacağı öngörülüyor.

(AA/HUR/GÜL)
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