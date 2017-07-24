Suudi Arabistan'ın Yemen Sınırındaki Olaylar

ASİR BÖLGESİNDE YOLA DÖŞENEN PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ SONUCU SUUDİ ARABİSTANLI 1 ASKER ÖLDÜ
Riyad, 24 Temmuz 17 : Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında yer alan Asir bölgesinde, yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Suudi Arabistan askerinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneyindeki Asir bölgesinde yola döşenen patlayıcının, sınır muhafızlarına ait devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini belirterek, olayda 1 askerin hayatını kaybettiğini aktardı.
Son olayla birlikte Mayıs ayından bu yana Yemen sınırında yaşamını yitiren askerlerin sayısının 38'e yükseldiği kaydedildi.
(AA/RU/ÖK)