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24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:33

Suudi Arabistan'ın Yemen Sınırındaki Olaylar

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında yer alan Asir bölgesinde, yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Suudi Arabistan askerinin öldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen Sınırındaki Olaylar
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ASİR BÖLGESİNDE YOLA DÖŞENEN PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ SONUCU SUUDİ ARABİSTANLI 1 ASKER ÖLDÜ

Riyad, 24 Temmuz 17 : Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında yer alan Asir bölgesinde, yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Suudi Arabistan askerinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneyindeki Asir bölgesinde yola döşenen patlayıcının, sınır muhafızlarına ait devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini belirterek, olayda 1 askerin hayatını kaybettiğini aktardı.

Son olayla birlikte Mayıs ayından bu yana Yemen sınırında yaşamını yitiren askerlerin sayısının 38'e yükseldiği kaydedildi.

(AA/RU/ÖK)

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