Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Sahilde ölü bulunan şahsa otopsi yapıldı
CESEDE OTOPSİ YAPILDI
Çavuşoğlu KKTC’den ayrıldı
ÇAVUŞOĞLU KKTC’DEN AYRILDI
Sahilde erkek cesedi bulundu
Son Dakika
SAHİLDE ERKEK CESETİ BULUNDU
Magandalar tutuklu yargılanacak
MAGANDALAR TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Sahilde erkek cesedi bulundu
Kapat

Suudi sarayında askeri hareketlilik!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan’da darbe söylentilerini de beraberinde getirdi.

Suudi sarayında askeri hareketlilik!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan’da darbe söylentilerini de beraberinde getirdi.

22 Nisan 2018 Pazar 00:27
Suudi sarayında askeri hareketlilik!

Suudi sarayında askeri hareketlilik!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan’da darbe söylentilerini de beraberinde getirdi.

Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

KRAL SELMAN'IN ASKERİ BİR HAVA ÜSSÜNDEKİ SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ!

Aynı kaynaklar Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü ileri sürerken, olayın 'askeri darbe' girişiminin bir parçası olduğu da iddia edildi.

WALL STREET JOURNAL MUHABİRİ: DARBE OLMADI, SARAYA YAKLAŞAN DRONE VURULDU

Dubai'deki Wall Street Journal Muhabiri Margherita Stancati: Riyad'da darbe olmadı, küçük bir drone, saraya gereğinden fazla yaklaştı ve vuruldu.

RİYAD KAYNAKLARI ÇATIŞMA OLDUĞUNU DOĞRULADI

banner223

Öte yandan, Daily Sabah'tan Ragıp Soylu ise, Riyad kaynaklarının bir çatışma olduğunu doğruladığını, ciddi bir şey olmadığını söylediklerini duyurdu.

SUUDİ DEVLET AJANSINDAN AÇIKLAMA

Suudi devlet ajansı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Riyad'ta izinsiz uçan küçük bir insansız hava aracı güvenlik güçleri tarafından vurularak indirildi” ifadesi kullanıldı.


RİYAD POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Riyad polisi akşam saatlerinde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın Saray’ının yakınında duyulan silah seslerinin sebebini açıkladı.

Riyad polisi, Saray’ın yakınlarında izinsiz olarak uçuş yapan bir insansız hava aracını (drone) tedbir amaçlı imha etmek için ateş açtıklarını ve olay hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.
 

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanDarbeİddiası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değersiz diye umursamadı, kıralın hazinesi çıktı
Değersiz diye umursamadı, kıralın hazinesi çıktı
Aralarında 30 yaş fark olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor
Aralarında 30 yaş fark olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor
Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor
Doğum lekeleri vücudunun yarısını kaplıyor, gören gözlerine inanamıyor
Fotoğraflarını görenler yaptığı mesleğe inanamıyor!
Fotoğraflarını görenler yaptığı mesleğe inanamıyor!
Çin'de Göz Kamaştıran Sanat Merkezi
Çin'de Göz Kamaştıran Sanat Merkezi
Fırtına Moskova'yı ne hale getirdi!
Fırtına Moskova'yı ne hale getirdi!
AB Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağı açıkladı!
AB Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağı açıkladı!
"Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Düştü"
"Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Düştü"
Hindistan'da Çocuk Tecavüzüne İdam Geliyor!
Hindistan'da Çocuk Tecavüzüne İdam Geliyor!
Kraliçe II. Elızabeth'in 92. Yaş Gününü kutluyor
Kraliçe II. Elızabeth'in 92. Yaş Gününü kutluyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim