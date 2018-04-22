Suudi sarayında askeri hareketlilik!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan’da darbe söylentilerini de beraberinde getirdi.

Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.



KRAL SELMAN'IN ASKERİ BİR HAVA ÜSSÜNDEKİ SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ!



Aynı kaynaklar Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü ileri sürerken, olayın 'askeri darbe' girişiminin bir parçası olduğu da iddia edildi.



WALL STREET JOURNAL MUHABİRİ: DARBE OLMADI, SARAYA YAKLAŞAN DRONE VURULDU



Dubai'deki Wall Street Journal Muhabiri Margherita Stancati: Riyad'da darbe olmadı, küçük bir drone, saraya gereğinden fazla yaklaştı ve vuruldu.



RİYAD KAYNAKLARI ÇATIŞMA OLDUĞUNU DOĞRULADI





RİYAD POLİSİNDEN AÇIKLAMA



Riyad polisi akşam saatlerinde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın Saray’ının yakınında duyulan silah seslerinin sebebini açıkladı.



Riyad polisi, Saray’ın yakınlarında izinsiz olarak uçuş yapan bir insansız hava aracını (drone) tedbir amaçlı imha etmek için ateş açtıklarını ve olay hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.

