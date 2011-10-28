Suudi Kralı’ndan 50 milyon dolar

ARAP televizyonu El Arabiya, Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın Türkiye’deki depremzedelere 50 milyon dolar yardım yapma kararı aldığını açıkladı.



Televizyonun haberinde Başbakan Erdoğan’ın hafta sonu hayatını kaybeden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sultan Bin Abdulaziz’in vefatı nedeniyle Suudi Arabistan’a gittiği ve Kraliyet Sarayı’nda ölen prensin kardeşi Salman bin Abdulaziz’e taziye ziyaretinde bulunduğu belirtildi.



