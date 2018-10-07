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Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın Kaybolması

Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın Kaybolması

07 Ekim 2018 Pazar 07:29
Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın Kaybolması

EMNİYET YETKİLİLERİNDEN ALINAN BİLGİYE GÖRE, CEMAL KAŞIKÇI 2 EKİM'DE EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GİTTİĞİ SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN BİR DAHA ÇIKMADI

BİR KISMI SUUDİ YETKİLİ OLAN 15 SUUDİ VATANDAŞININ, 2 UÇAKLA İSTANBUL'A GELİP AYNI SAATLERDE BAŞKONSOLOSLUKTA BULUNDUKLARI VE SONRA GELDİKLERİ ÜLKELERE DÖNDÜKLERİ BELİRLENDİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi.

Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.
 

Son Güncelleme: 07.10.2018 10:56
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