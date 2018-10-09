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Suudi Gazeteci Kaşıkçı İçin ABD Ve BM’den Açıklama

Suudi Gazeteci Kaşıkçı İçin ABD Ve BM’den Açıklama

09 Ekim 2018 Salı 06:32
Suudi Gazeteci Kaşıkçı İçin ABD Ve BM’den Açıklama

Suddi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürüldüğü iddia edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili ABD ve BM’den de açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında açıklamada bulundu.

TRUMP: ENDİŞELİYİM

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, "Bu konuda endişeliyim." dedi.  Trump, "Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor." ifadesini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO: SUUDİ ARABİSTAN ŞEFAF OLMALI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan yönetimine, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulundu.

Bakan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın nerede olduğu ve güvenliğiyle ilgili birbiriyle çelişen haberler gördüklerini belirtti.

ABD'nin, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından endişe duyduğunu kaydeden Pompeo, "ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili olarak diplomatik kanallar üzerinden Suudi Arabistan ile görüşmektedir. Suudi Arabistan yönetimine, Bay Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM, SUUDİ GAZETECİ KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASINDAN ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler de (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirtti. Dujarric, ''Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor.'' dedi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.  Kaşıkçı’nın muahlif yazıları nedeniyle Konsolosluk’ta öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 09.10.2018 09:45
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