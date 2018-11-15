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Suudi Dışişleri: “Kaşıkçı'nın öldürülmesi büyük bir suç ve hata“

Suudi Dışişleri: “Kaşıkçı'nın öldürülmesi büyük bir suç ve hata“

15 Kasım 2018 Perşembe 19:09
Suudi Dışişleri: “Kaşıkçı'nın öldürülmesi büyük bir suç ve hata“

SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ADİL EL-CUBEYR, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİNİN BÜYÜK BİR SUÇ VE HATA OLDUĞUNU BELİRTTİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu söyledi. 

Cubeyr, başkent Riyad'da düzenlenen basın toplantısında, Kaşıkçı'nın öldürülmesine sebep olanların yargılanmasına ilişkin talimatların açık olduğunu belirterek, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz. Cinayetin işlenmesinde suçlu olanları yargı yoluyla sorumlu tutmaya kararlıyız." dedi. 

Soruşturma kapsamında Türk tarafıyla iletişim halinde olduklarına dikkati çeken Cubeyr, Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın meseleye ilişkin daha fazla delil beklemekte olduğunu ifade ederek, soruşturmanın devam ettiğini ve henüz cevaplanmamış bazı soruların olduğunu dile getirdi.  

Cubeyr, bu olayın, siyasileştirilmesini ve ülkesinin içişlerine müdahale çabalarını reddettiklerini kaydederek, "Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez ve bu meselesinin siyasileştirilmesi, İslam dünyasının bölünmesine neden olur." diye konuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA 5 İDAM İSTEMİ

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istendiğini açıkladı.

Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlarını paylaştı. Şelan, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." dedi.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiğini söyleyen Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadesini kullandı.

Şelan ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 21 şüpheliden 11'ine suç isnat edilerek dava dosyasının mahkemeye gönderildiğini belirtti.

Sözcü Şelan, Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin medyada yer alan bilgilere dair, "Ceset, parçalara ayrıldıktan sonra İstanbul'daki iş birlikçiye teslim edildi. Basında geçen bu haberler soruşturmada onaylanmadı." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel iş birlikçinin robot resmine ulaşıldığını ve Türk makamlarına teslim edileceğini kaydeden Şelan, Suudi gazetecinin öldürülmesi olayında suçlananlardan birinin, konsolosluktaki kameraları bozduğunu dile getirdi. 

Suudi Arabistan'ın 15 kişilik bir ekip göndermesine dair Şelan, ekibin Kaşıkçı'yı ülkeye dönme konusunda ikna için gönderildiğini ve bu nedenle ekip oluşturulduğunu belirtti.

Şelan, görevden alınan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini aktardı.

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü ayrıca, "Türkiye'den olayla ilgili delil ve ses kayıtları talebimize olumlu yanıt vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetteki rolüne ve bilgisine ilişkin sorulan bir soru üzerine Şelan, Prensin görevlendirmeyle hiçbir ilgisi olmadığını, konsolosluk içinde yaşananlara dair kendisine yanlış rapor iletildiğini söyledi. 

Öte yandan Suudi Arabistan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada söz konusu bilgilere, Türkiye-Suudi Arabistan ortak çalışma grubu ile Suudi Başsavcılığın sürdürdüğü soruşturma neticesinde ulaşıldığı aktarıldı. 

Şelan, basın toplantısında şu ana kadar Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 21 şüpheliyle yürütülen soruşturmada 17 sonuca ulaşıldığını kaydetti.

Sözcünün basın toplantısında paylaştığı soruşturma sonuçları maddeler halinde şu şekilde: 

1- Kaşıkçı'nın eylül ayında ikna edilerek, ikna olmaması halinde ise güç kullanılarak ülkeye getirilmesi emri verildi. Bu emri veren eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'dir. Asiri, bu emri görev ekibinin başkanına verdi. (isim zikredilmiyor)

2 - Görev başkanı, Kaşıkçı'nın getirilmesi için 3 gruptan (müzakereci-istihbaratçı ve lojistik destekçi) 15 kişilik bir ekip oluşturdu. Görev başkanı, Asiri'ye kurbanı (Kaşıkçı) tanıyan eski bir müsteşarla çalışmış eski bir arkadaşının müzakere heyetinin başına gelmesi için görevlendirilmesini önerdi. (isim zikredilmiyor)

 3 - Asiri, söz konusu kişinin müzakere heyetinin başına getirilmesini talep etmek için eski müsteşarla iletişime geçti. Müsteşar buna onay verdi ve görev başkanıyla toplantı istedi.

4 - Söz konusu müsteşar, uzmanlık alanı basınla ilgili, görevle alakalı faydalı bilgiler vermek için görev başkanıyla ve müzakere heyetiyle görüştü. Kurbanın, Suudi Arabistan karşıtı ülke ve örgütler tarafından kullanıldığı ve yurt dışında bulunmasının ülke güvenliği için tehlike oluşturduğunu düşünerek, ekibi onu dönmeye ikna etmek konusunda teşvik etti.

5 - Görev başkanı bireysel olarak Kaşıkçı'nın güç kullanılarak getirilmesi durumunda operasyonla ilgili izleri silmesi için adli tıp uzmanlarıyla iletişime geçti.

6 - Görev başkanı, Kaşıkçı'nın güç kullanılarak getirilmesi durumunda güvenli bir yer temin etmesi için Türkiye'deki iş birlikçiyle (ismi zikredilmiyor)  iletişime geçti.

7 - Müzakere ekibi başkanı, konsolosluk içindeki durumu gördükten sonra müzakerelerin başarısız olması durumunda Kaşıkçı'nın güvenli bir bölgeye alınmasının imkansız olduğunu anladı. Bunun üzerine müzakerelerin başarısız olması durumunda öldürülmesine karar verdi. Olayın cinayetle sonuçlandığı bilgisine ulaşıldı. 

8 - İtiş, kakış ve kavganın yaşandığı olayda maktulün bağlandığı ve ölümüne yol açan yüksek dozda uyuşturucu iğne enjekte edildiği bilgisine ulaşıldı.

9 - Ölüm emrini veren ve cinayeti işleyen 5 kişi, bunu itiraf etti ve ifadeleri birbirini tutuyor.

10 - Maktulun cesedi, cinayeti işleyenler tarafından parçalandı ve konsolosluk binası dışına çıkarıldı.

11 - Kaşıkçının cesedini konsolosluktan 5 kişi çıkardı.

12 - Ceset, (ismi açıklanmayan) bir iş birlikçiye teslim edildi.

13 - Cesedi teslim eden kişinin tarifine binaen iş birlikçinin robot resmine ulaşıldı.

14 - Maktulun kıyafetlerini giyen kişiye ulaşıldı. Bu kişi dışarı çıktıktan sonra maktule ait kıyafetler, saat ve gözlük bir çöp konteynerinde bulundu. Ayrıca bu kişiye eşlik eden bir kişiye daha ulaşıldı.

15 - Konsolosluk binasındaki güvenlik kameralarını bozan bir kişiye ulaşıldı.

16 - Suçu işleyenlere lojistik destek sağlayanların sayısı dört.

17 - Görev başkanının, cinayete karar veren müzakere grubu ve başkanıyla anlaşma yaptığı, "müzakere süreci ve güç kullanarak ülkeye getirilmesi başarısız olduktan sonra maktulun konsolosluktan çıktığını" içeren yalan beyanda bulunarak bir rapor hazırladıkları ve Asiri'ye sundukları bilgisine ulaşıldı.

ABD'DEN 17 SUUDİ'YE KAŞIKÇI YAPTIRIMI

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında 17 Suudi'ye yaptırım kararı aldı 

Yaptırım listesine alınan isimler arasında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi de bulunuyor

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığı gerekçesiyle Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında yaptırım listesine alınanların isimlerine yer verildi.

Buna göre Washington yönetimi, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi ve yardımcısı Mahir Mutreb’nin yanı sıra Salah Tubaigy, Meshal el-Bostani, Naif el-Arifi, Mohammed el-Zahrani, Mansour Abahussain, Khalid el-Otaibi, Abdulaziz el-Hawsawi, Waleed el-Sehri, Thaar el-Harbi, Fahad el-Balawi, Badr el-Otaibi, Mustafa el-Madani, Saif el-Qahtani ve Turki el-Sehri isimli Suudi Arabistan vatandaşlarına yaptırım uygulamaya başladı.

ABD’nin yaptırım kararı çerçevesinde, bu kişilerin ABD’deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklandı. Yaptırım açıklamasının, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin üzerinden 45 gün geçtikten sonra gelmesi dikkati çekti.

 

Son Güncelleme: 15.11.2018 22:16
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