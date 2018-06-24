banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI
Haspolat’ta iş kazası
HASPOLAT’TA İŞ KAZASI
Gazimağusa’da Sahte 100 ve 200 TL’lik Banknot Ele Geçirildi!
SAHTE PARA TEDAVÜLE SÜRMEKTEN ÜÇ...
Harmancı: “Lefkoşa'nın Kazanacağına İnanıyorum“
Harmancı: “Lefkoşa'nın Kazanacağına İnanıyorum“
banner282

Suudi Arabistanlı kadın sürücü F1 aracı kullandı

Suudi Arabistanlı Aseel el-Hamad, ülkesinde kadınlara trafiğe çıkma izninin verildiği gün, Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde Formula 1 otomobili kullandı. 

Suudi Arabistanlı kadın sürücü F1 aracı kullandı

Suudi Arabistanlı Aseel el-Hamad, ülkesinde kadınlara trafiğe çıkma izninin verildiği gün, Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde Formula 1 otomobili kullandı. 

24 Haziran 2018 Pazar 14:53
Suudi Arabistanlı kadın sürücü F1 aracı kullandı

Suudi Arabistanlı Aseel el-Hamad, ülkesinde kadınlara trafiğe çıkma izninin verildiği gün, Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde Formula 1 otomobili kullandı. 

Suudi Arabistan Motor Sporları Federasyonunun ilk kadın yönetim kurulu üyesi Aseel el-Hamad, araç kullanmalarına serbesti getirilen ülkesindeki hemcinsleri adına bir ilke imza attı.

banner277
Renault Formula 1 Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre, el-Hamad, sezonun 8. yarışı Fransa

Grand Prix'si öncesi gerçekleşen geçit töreninde F1 otomobilinin direksiyonuna geçti.

El-Hamad, 10 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Fransa Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Paul Ricard Pisti'nde, Renault'nun 2012 sezonundaki aracı E20'yi sürdü.

banner288
Son Güncelleme: 24.06.2018 18:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Wars karakteri Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı
Star Wars karakteri Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı
Filistin, İngiltere'nin “Kudüs duruşunu“ memnuniyetle karşıladı
Filistin, İngiltere'nin “Kudüs duruşunu“ memnuniyetle karşıladı
İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına Felahetpişe seçildi
İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığına Felahetpişe seçildi
Yemen'deki 7. hayat festivali’nde 68 çift evlendi
Yemen'deki 7. hayat festivali’nde 68 çift evlendi
İsrail, Suriye'den Sınırına Yaklaşan İha'yı Füzeyle Durdurdu
İsrail, Suriye'den Sınırına Yaklaşan İha'yı Füzeyle Durdurdu
Sri Lanka'da Leopar Öldüren 2 Kişi Gözaltına Alındı!
Sri Lanka'da Leopar Öldüren 2 Kişi Gözaltına Alındı!
Hindistan'da Römorklu Traktör Kanala Yuvarlandı: 15 Ölü!
Hindistan'da Römorklu Traktör Kanala Yuvarlandı: 15 Ölü!
"Trump'ın Damadı Kushner: “Abbas İle Görüşmeye Hazırız“
"Trump'ın Damadı Kushner: “Abbas İle Görüşmeye Hazırız“
ABD'de Raydan Çıkan Trenden 871 Ton Ham Petrol Nehre Aktı!
ABD'de Raydan Çıkan Trenden 871 Ton Ham Petrol Nehre Aktı!
Vatikan'ın Eski Diplomatına Çocuk Pornosundan 5 Yıl Hapis Cezası!
Vatikan'ın Eski Diplomatına Çocuk Pornosundan 5 Yıl Hapis Cezası!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim