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Suudi Arabistan'dan “Planlı Cinayet“ açıklaması

"TÜRKİYE'DEN GELEN BİLGİLER, KAŞIKÇI DAVASINDAKİ ŞÜPHELİLERİN CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLADIĞINI GÖSTERİYOR"

Suudi Arabistan'dan “Planlı Cinayet“ açıklaması

"TÜRKİYE'DEN GELEN BİLGİLER, KAŞIKÇI DAVASINDAKİ ŞÜPHELİLERİN CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLADIĞINI GÖSTERİYOR"

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
Suudi Arabistan'dan “Planlı Cinayet“ açıklaması

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'den gelen bilgilerin Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösterdiğini duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcısı SuudMuceb, "Kardeş Türkiye ve Suudi Arabistan arasında kurulan ortak çalışma grubu aracılığıyla kardeş Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor." ifadesini kullandı.
Muceb ayrıca Başsavcılığın, edindiği bilgiler ışığında gerçekler ortaya çıkarılana kadar şüphelilere yönelik soruşturmayı sürdüreceğini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 25.10.2018 16:25
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