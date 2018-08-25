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Suudi Arabistan’daki değişim rüzgarı Türkiye’ye yaradı… 3 günde 28.5 milyon euro

Suudi Arabistan'da Prens Muhammed Bin Selman, 2016’da ilan edilen ‘Vizyon 2030’ planının kilit ismi... Toplumsal değişim, futbol ve kültür-sanat ile sağlanacak. Ülkede futbol için 340 milyon dolarlık kaynak oluşturuldu. Bu bütçeyle Spor Toto Süper Lig takımlarının yıldızları hedefleniyor.

Suudi Arabistan’daki değişim rüzgarı Türkiye’ye yaradı… 3 günde 28.5 milyon euro

Suudi Arabistan'da Prens Muhammed Bin Selman, 2016’da ilan edilen ‘Vizyon 2030’ planının kilit ismi... Toplumsal değişim, futbol ve kültür-sanat ile sağlanacak. Ülkede futbol için 340 milyon dolarlık kaynak oluşturuldu. Bu bütçeyle Spor Toto Süper Lig takımlarının yıldızları hedefleniyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:05
Suudi Arabistan’daki değişim rüzgarı Türkiye’ye yaradı… 3 günde 28.5 milyon euro

Suudi Arabistan'da Prens Muhammed Bin Selman, 2016’da ilan edilen ‘Vizyon 2030’ planının kilit ismi... Toplumsal değişim, futbol ve kültür-sanat ile sağlanacak. Ülkede futbol için 340 milyon dolarlık kaynak oluşturuldu. Bu bütçeyle Spor Toto Süper Lig takımlarının yıldızları hedefleniyor.

3 günde 28.5 milyon Euro harcayan Suudi Arabistan kulüpleri, Türk futbolunu karıştırdı. Birden bire Türkiye pazarına gelerek Fenerbahçe'ye 22.5 milyon Euro, Galatasaray'a ise 6 milyon Euro para kazandıran Arap kulüplerinin bu yükselişinin perde arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman bulunuyor. SÖZCÜ, Suudi Arabistan'ın Türk futbolunu nasıl etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini araştırdı.

PETROLSÜZ ZENGİNLİK PROJESİ

2016'da Suudi Arabistan'da ilan edilen ‘Vizyon 2030' planının sahibi Muhammed Bin Selman, ülkesinin 2020'de petrol olmadan yaşayabilme projesini yönetiyor. 2017'de Kral Selman'ın yayımladığı ‘Kraliyet Kararnamesi' ile Muhammed bin Nayif'in yerine, Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman getirildi ve süreç başladı. Bu değişim sürecinin en önemli maddelerinden biri futbol…

SİYASİ OPERASYONLAR YAPTI

Toplumsal değişim; futbol ve kültür-sanat ile sağlanacak. Cidde'ye dünyanın en büyük binasını yaptıran Prens, Dubai'ye alternatif bir turizm bölgesi oluşturarak petrole bağımlı düzenden ülkesini kurtarmayı hedefliyor. Futbolun en popüler tanıtım aracı olması sebebiyle Bin Selman, bu alana özel ilgi gösteriyor. Ülkedeki bazı işadamlarına operasyon yaparak cezaevlerine yollayan Prens, kendisine yakın isimleri de parlatmak istiyor.

PETROL FİYATLARI ARTINCA…

Hazırlanan proje kapsamında futbolda dev transferlere imza atan kulüp başkanlarının tamamı, Prens'e yakın isimlerden oluşuyor. Suudi Arabistan'da futboldan sonra halkın değişime ayak uydurması adına eğlence sektörünün de sinema, tiyatro ve konser organizasyonları ile büyük gelir elde etmesi öngörülüyor. Petrol varil fiyatının 35 dolara düşmesi ile yaşanan kriz, fiyatların yeniden 75 dolara çıkmasıyla yerini artık yatırım sürecine bıraktı.

DEVRE ARASINDA DEVAM

Kemer sıkma politikasının sona ermesiyle Prens Muhammed Bin Selman, kendisine yakın iş adamlarının başkanı olan kulüplere transfer ve geçmiş borçlarını ödemeleri için 340 milyon dolar kaynak oluşturdu. Prensin ayırdığı bütçenin hedefinde Spor Toto Süper Lig takımlarının yıldızları var. Gomis, Giuliano ve Josef de Souza ile başlayan transfer taarruzunun devre arasında etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DEN ARAP YARIMADASI’NA

Moussa Sow………… 2015-2016…..Fenerbahçe….. Al Ahli………. 16 milyon

Josef de Souza……… 2018-2019…..Fenerbahçe….. Al Ahli………. 12 milyon

Giuliano………………. 2018-2019…..Fenerbahçe….. Al Nassr……. 10.5 milyon

Abdul Kader Keita… 2010-2011…..Galatasaray…. Al Sadd…….. 8.15 milyon

Mamadou Niang…… 2011-2012…..Fenerbahçe….. Al Sadd…….. 7.5 milyon

Bafetimbi Gomis…… 2018-2019…..Galatasaray…. Al Hilal……… 6 milyon

Fernandao…………… 2018-2019…..Fenerbahçe….. Al Wahda…. 2.55 milyon

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