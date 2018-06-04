Suudi Arabistan Tarihinde İlk Kez Kadınlar Ehliyet Almaya Başladı

Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez kadınlara ehliyet dağıtmaya başladı. Kadınlar 24 Haziran'dan itibaren araba kullanmaya başlayabilecek.

AFP haber ajansı, Suudi Arabistan'ın bugün tarihinde ilk kez kadınlara ehliyet dağıtmaya başladığını duyurdu. Kadınların 24 Haziran tarihinden itibaren araba kullanmaya başlayacağı ülkede ilk ehliyetler yeni sahiplerini buldu.

İLK EHLİYETLER KADIN SÜRÜCÜ ADAYLARINA TESLİM EDİLDİ

Suudi Arabistan'da devlet medyası, ilgili devlet kurumunun uluslararası ehliyetlerin Suudi Arabistan için geçerli ehliyetler olarak tanınma işlemine başlandığını ve ilk ehliyetlerin kadın sürücü adaylarına teslim edildiğini aktardı.

KRALİYET DİVANI'NIN YAYINLADIĞI KARARNAME İLE İZİN VERİLMİŞTİ

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı yayınladığı kararnameyle, bundan sonra kadınların da ehliyet alarak araç sürmesine imkan tanınacağını duyurmuştu.

KRAL SELMAN YASAĞI KALDIRAN KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

Kral Selman bin Abdulaziz imzalı kararnameyle "kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı" belirtildi. Kararnamede, kadınların araç kullanmalarının birçok fayda barındıracağı belirtilerek bu konuda yaşanan sorunların giderilmesine karar verildiği ifade edildi