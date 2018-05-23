Suudi Arabistan Petrol Bağımlılığını Azaltmak İçin Eğlence Sektörüne Yöneldi



Suudi Arabistan, ekonomisinin temel kaynağı petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle petrole bağımlılığı azaltmak ve ekonomiyi çeşitlendirmek amacıyla eğlence sektörüne yöneldi.



Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı "açılım politikasıyla" eş zamanlı olarak ülke ekonomisinde yeni arayışlara girildi.



Sosyal açılımlar kapsamında 2016 yılında kurulan Eğlence Kurumu, şubat ayında ülke tarihinde ilk opera gösterisi ve ilk caz festivalini düzenledi. Geçen ay da ülkenin ilk sinema salonu açıldı. Beş yıla kadar da 40 sinema merkezi açılmasının hedeflendiği duyuruldu.



Bu adımlar yalnızca sosyal kazanımlar amacıyla değil ekonomide petrol dışı gelirler elde edilmesi için de atıldı. Bu kapsamda Suudi Arabistan, ekonomisinin petrole bağımlılığının kırılması, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi ve özel girişimin güçlendirilmesi amacıyla 2016'da açıklanan 2030 Vizyonu kapsamında eğlence sektörüne yöneldi.



Ülke, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle zor duruma giren ekonomiye yardımcı olacağı düşüncesiyle eğlence sektörüne de dahil oldu. 29 Nisan'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarında dünyanın en büyük eğlence kentlerinden biri olacak "Qiddiya" projesinin temeli atıldı.



Riyad'ın 40 kilometre batısında 334 kilometrekare alan üzerine inşa edilecek ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Qiddiya projesinin 2022 yılında ilk aşamasının tamamlanmasıyla hizmete açılması öngörülüyor.



"WALT DİSNEY WORLD''DEN 2,5 KAT BÜYÜK"



Projenin yeni ve gelişmiş tesislerin yanı sıra spor, eğlence ve kültürel etkinliklerini kapsayacağı, alan bakımından da ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki Walt Disney World'den 2,5 kat büyük olacağını ve 2030 yılı itibariyle 17 milyon ziyaretçi kapasitesine kavuşacağı belirtiliyor.



Tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan vatandaşlarının eğlence için yurt dışına çıkardığı milyar dolarların iç piyasada kalması, yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi ve ayrıca buranın dünya turizmi için cazibe merkezi haline getirilmesi düşünülüyor.



Projenin hayata geçmesiyle eğlence için Suudi Arabistan'dan dışarı çıkan yaklaşık 30 milyar dolarlık meblağın ciddi bir kısmının içeride kalacağı ve ayrıca 57 bin kişiye iş fırsatı oluşturacağı öngörülüyor."EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN ÜLKEYE BÜYÜK GETİRİSİ OLACAK"Ekonomi uzmanları, bu sektörlerin nüfusunun üçte ikisi 35 yaş altı gençlerden olduğunu ve ülkeye büyük getirisi olacağını belirtiyor.Suudi Arabistan Ekonomi Kurumu Üyesi Abdullah Meglus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinema salonu açılmasının kültür, turizm ve ekonomi sektörlerine fayda sağlayacağını belirterek, bu durumun medya piyasasına olumlu etki edeceğini, ekonomiyi çeşitlendirip, kalkınmasına yardımcı olacağını ve gayri safi yurt içi hasılaya katkı sağlayacağını ifade etti.Meglus, bunların yanı sıra Qiddiya projesinin petrole bağımlılığı azaltmayı amaçlayan 2030 Vizyonu kapsamında turizm ve eğlence sektöründeki dönüşümün bir yansıması olduğunu kaydetti.Projenin getirilerinden bahseden Meglus, bu sayede vatandaşların yurt dışında yılda eğlence için 30 milyar dolara yakın yaptıkları harcamaların bir kısmının ülkede kalmasının sağlanacağını dile getirdi.Ekonomi uzmanı Fazıl Buinin, Ekonomi ve Kalkınma Konseyi'nin son dönemlerde ekonomik kazançlar elde etmek için turizm ve eğlence sektörüne eğildiğini belirtti.Buinin, eğlence kenti inşa edilmesinin çeşitli yatırımlar için yeni bir dönüm noktası olduğunu, geleneksel mekanların dışında yeni bir eğlence mekanının, birçok ziyaretçi ve yatırımcı çekeceğini, bunun da ekonomiye getirilerinin olacağını kaydetti.