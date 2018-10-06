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Suudi Arabistan Konsoloslukta Arama Yapılmasını Önerdi

Suudi Arabistan Konsoloslukta Arama Yapılmasını Önerdi

06 Ekim 2018 Cumartesi 06:57
Suudi Arabistan Konsoloslukta Arama Yapılmasını Önerdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin açıklamasında, “Türkiye’nin konsoloslukta arama yapmasına izin vermeye hazırız. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok” dedi.

   

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Salı günü İstanbul'daki başkonsolosluğa girdiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi) için Türkiye'ye başkonsolosluk binasını arama izni vermeye hazır olduklarını açıkladı. Bloomberg kanalına röportaj veren Veliaht Prens, "Bu binalar egemen topraklardır ancak buraya girmelerine, arama yapmalarına ve ne yapmak isterlerse yapmalarına izin vereceğiz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.

 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Cuma günü yayınlanan röportajda, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdikten sonra, çok uzun bir süre geçmeden yine dışarı çıktığını söyledi. Kaşıkçı hakkında Suudi Arabistan'da bir suçlama olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Prens Muhammed, öncelikle Kaşıkçı'nın nerede olduğunun ortaya çıkarılmasının önem taşıdığını belirtti ve "Suudi Arabistan'da olsa, ben bunu bilirdim” dedi.

 

ULUSLARARASI HAK ÖRGÜTLERİNDEN ÇAĞRI

 

Öte yandan uluslararası hak örgütleri, dört gündür kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan ve Türkiye'ye çağrıda bulundu. Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu araştırmaları direktörü Lynn Maalouf, Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını savunan Suudi Arabistan'ı "bir an önce bu iddiasını destekleyecek kanıt sunmaya” davet etti. Maalouf, "aksi takdirde söz konusu iddianın tamamen temelsiz kalacağını” sözlerine ekledi.

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise muhalif gazeteci Kaşıkçı Suudi Arabistan tarafından gözaltına alınmışsa bunun bir "zorla kaybolma” vakası anlamına geleceğini belirtti. Örgüt Türkiye'ye de Kaşıkçı'nın yerinin bulunması için yürütülen soruşturmanın "derinleştirilmesi” için çağrıda bulundu.

 

GEÇEN YIL ABD'YE TAŞINMIŞTI

 

Kaşıkçı, geçmişte Suudi Arabistan'daki bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu. Ancak Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı yazdığı muhalif yazılar sebebiyle tutuklanma riski nedeniyle bir yıl önce ABD'ye taşındı. Kaşıkçı, ABD'ye taşındığından bu yana Washington Post gazetesinde görüş yazıları yazıyordu.

 

Kaşıkçı'nın Reuters haber ajansına konuşan Hatice C. isimli Türk nişanlısı, Suudi gazetecinin konsolosluğa tekrar evlenebilmek için resmi boşanma evraklarını vermek amacıyla girdiğini, ancak yedi buçuk saat geçtikten sonra konsolosluktan çıkmaması üzerine polisi aradığını belirtmişti.

 

Son Güncelleme: 06.10.2018 10:52
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