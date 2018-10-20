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Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü itiraf etti

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü itiraf etti

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:21
Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğünü itiraf etti

RİYAD, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN İSTANBUL'DAKİ SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA YAŞANAN "ARBEDE" SONUCUNDA ÖLDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ 
SUUDİ YÖNETİMİ, OLAYLA İLİŞKİLİ 18 SUUDİ ARABİSTANLININ GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU 
 

SUUDİ ARABİSTAN, KAŞIKÇI'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUMLULARDAN HESAP SORULACAĞI VAADİNDE BULUNDU

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtildi.
Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmasının sürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına aldığı aktarıldı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyuran savcılığın, "ulaştığı tüm gerçekleri paylaşacağı ve sorumluları adalet karşısına çıkarma" hazırlığında olduğu ifade edildi.
"TÜRKİYE'NİN ORTAYA KOYDUĞU ÜSTÜN DAYANIŞMAYI DEĞERLİ BULUYORUZ"
Öte yandan Suudi Arabistan, Türkiye'nin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Kaşıkçı olayı soruşturma sürecinde ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduklarını" açıkladı.
Riyad, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu.
Ayrıca, bu gece yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan üst düzey 3 istihbarat görevlisinin görevden alındığı bilgisini paylaştı.
Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.
 

Son Güncelleme: 20.10.2018 10:24
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