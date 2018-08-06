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Suudi Arabistan, Kanada İle Eğitim Programlarını Da Durdurdu!

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını durdurduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, Kanada İle Eğitim Programlarını Da Durdurdu!

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını durdurduğunu açıkladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:16
Suudi Arabistan, Kanada İle Eğitim Programlarını Da Durdurdu!


Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını durdurduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin, Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci gönderilmesi programlarını durdurduğu ifade edilerek, bu tür programlara kayıtlı olanların diğer ülkelere nakli için acilen bir program hazırlanacağı ifade edildi.
Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.
Suudi Arabistan bu sabah, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 22:31
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