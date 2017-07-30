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30 Temmuz 2017 Pazar 06:50

Suudi Arabistan'ın Yemen Sınırındaki Olaylar

Suudi Arabistan'ın Yemen Sınırındaki Olaylar
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HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'DA YENİ CEPHELER AÇTIĞI VE ASİR İLE CAZAN BÖLGELERİNDE 3 SUUDİ ARABİSTAN ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan topraklarında yeni cepheler açtığı ve Asir ile Cazan bölgelerine düzenlenen saldırılarda 3 Suudi Arabistan askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının son dakika olarak geçtiği haberde, Husilerin Suudi Arabistan topraklarında yeni cepheler açtığı belirtildi.

Haberde, Husi militanların, Cazan ve Asir bölgelerinde Suudi Arabistan askeri birliklerine top mermisiyle düzenlediği saldırılarda ise 3 askerin öldüğü öne sürüldü.

Suudi Arabistan resmi makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilere ait SABA haber ajansı da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Sada ilindeki sınır bölgelerinde Husi mevzilerine 19 ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Can kaybına dair bilgi verilmeyen haberde, saldırının ağır hasara neden olduğu aktarıldı.

TAİZ'DE HUSİLERİN TOP MERMİSİYLE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 9 ASKER ÖLDÜ, 7'Sİ YARALANDI

Diğer yandan, Yemen'in Taiz ilinde Husilerin top mermisiyle düzenlediği saldırıda yönetim yanlısı 9 askerin öldüğü, 7'sinin yaralandığı bildirildi.

Yönetim yanlısı "Abdurrahman Şükri Tugayları" Sözcüsü Abdullah eş-Şa'bi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husi militanların Taiz iline bağlı El-Muha kenti ile Halid bin Velid Karargahı arasında hükümet güçlerine ait mevziye top mermisiyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerin, yönetim yanlılarının geçen hafta ele geçirdiği karargahı geri almak için arka arkaya saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Şa'bi, son saldırıda 9 askerin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını kaydetti.

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