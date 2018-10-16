Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği Ulusal Kutlamayı İptal Etti

SUUDİ ARABİSTAN'IN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ, ABD'NİN BAŞKENTİNDE YAPMAYI PLANLADIĞI "SUUDİ ULUSAL GÜNÜ" ETKİNLİĞİNİ İPTAL ETTİ
KARARININ, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASINA YÖNELİK GELEN TEPKİLER VE KUTLAMA ESNASINDA YAPILACAK OLASI PROTESTOLAR SEBEBİYLE ALINDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, 18 Ekim Perşembe yapılması planlanan "Suudi Ulusal Günü" etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.
Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, davet ettiği katılımcılara e-mail aracılığıyla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.
Büyükelçilik, e-mailde,"18 Ekim Perşembe günü akşam 18.00 ile 20.00 arasında yapılması planlan Suudi Arabistan Krallığı Ulusal Günü resepsiyonunun iptal edildiğini bilginize sunarız." ifadesini kullandı.
ABD medyası, önceden planlanan kutlamaya dair iptal kararının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına yönelik gelen tepkiler ve kutlama esnasında yapılacak olası protestolar sebebiyle alındığını savundu.