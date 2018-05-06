Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”
4 KİŞİ YARALANDI
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Girne'de fuhuş operasyonu
Kapat

Suudi Arabistan'ın 2 askerinin yemen sınırında hayatını kaybettiği bildirildi

Suudi Arabistan'ın 2 askerinin Yemen sınırında hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın 2 askerinin yemen sınırında hayatını kaybettiği bildirildi

Suudi Arabistan'ın 2 askerinin Yemen sınırında hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 06:27
Suudi Arabistan'ın 2 askerinin yemen sınırında hayatını kaybettiği bildirildi

Suudi Arabistan'ın 2 askerinin Yemen sınırında hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, 2 Suudi Arabistan askeri, ülkenin güneyindeki Cazan vilayetinde görev sırasında yaşamını yitirdi.

Haberde, askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yemen sınırında 2 Mayıs'ta iki Suudi Arabistan askeri daha öldürülmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri 26 Mart 2015'te Yemen'de Husilere karşı askeri operasyon başlatmıştı. İran destekli Husiler 21 Eylül 2014'te Başkent Sana'yı ele geçirmişti. Yemen'deki meşru hükümete bağlı silahlı güçler ve koalisyonun askeri operasyonları sürerken, Husiler ülkenin daha birçok kentini elinde tutmaya devam ediyor. 


Son Güncelleme: 06.05.2018 09:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paris Hilton’un müstehcen fotoğrafları çalındı
Paris Hilton’un müstehcen fotoğrafları çalındı
Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu
Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalarda 18 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı bildirildi
Libya'nın Sebha kentindeki çatışmalarda 18 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı bildirildi
Avrupalı istihbarat heyetleri İsrail'e geldi
Avrupalı istihbarat heyetleri İsrail'e geldi
Gazze şeridi'nde patlama: 6 ölü
Gazze şeridi'nde patlama: 6 ölü
Gazze sınırındaki gösterilerde 30 Mart’tan bu yana yaklaşık 8 bin kişi yaralandı
Gazze sınırındaki gösterilerde 30 Mart’tan bu yana yaklaşık 8 bin kişi yaralandı
AB'den Rusya'ya çağrı
AB'den Rusya'ya çağrı
Pakistan'da madende patlama: 16 madenci hayatını kaybetti
Pakistan'da madende patlama: 16 madenci hayatını kaybetti
Alex Telles adım adım Chelsea’ye
Alex Telles adım adım Chelsea’ye

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim