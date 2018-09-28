banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99568
ALTIN
229.009
DOLAR
5.9978
STERLİN
7.7503
EURO
6.9494
Ilıcan yine yakalandı
ILICAN YİNE YAKALANDI
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı cezaevine gönderildi
CAMİDE HIRSIZLIK
Türkmenköy’de hırsızlık
TÜRKMENKÖY'DE HIRSIZLIK
Gazimağusa’da hırsızlık girişimi: Ev sahibi fark edince kaçtı!
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK GİRİŞİMİ
banner282
Flaş Haber
Ilıcan yine yakalandı
Kapat

Suudi Arabistan Etiyopya’dan Elektrik Satın Alacak

Suudi Arabistan’nın enerjide petrol ve gaza olan bağımlılığını azaltmak için Etiyopya’nın Hedasi Barajı’nda üretilen elektriği satın almak için fizibilite çalışmaları başlattığı bildirildi.

Suudi Arabistan Etiyopya’dan Elektrik Satın Alacak

Suudi Arabistan’nın enerjide petrol ve gaza olan bağımlılığını azaltmak için Etiyopya’nın Hedasi Barajı’nda üretilen elektriği satın almak için fizibilite çalışmaları başlattığı bildirildi.

28 Eylül 2018 Cuma 12:18
Suudi Arabistan Etiyopya’dan Elektrik Satın Alacak

Suudi Arabistan’nın enerjide petrol ve gaza olan bağımlılığını azaltmak için Etiyopya’nın Hedasi Barajı’nda üretilen elektriği satın almak için fizibilite çalışmaları başlattığı bildirildi.


İngiltere merkezli Climate Home’un haberine göre, Körfez İşbirliği Konseyi Bağlantı Otoritesi (GCCIA), Etiyopya’nın su kaynaklarından ürettiği elektriği Kızıldeniz’in altından önce Yemen’e buradan da Suudi Arabistan’a ulaştıracak elektrik hattı için fizibilite çalışması başlattı. 


GCCIA Başkanı Ahmed Ali el-İbrahim, “Biz enerji alanında zenginiz ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olarak fosil yakıtlara bağımlıyız. Ama artık enerji üretimimiz için gaz ve petrole güvenmeye devam edemeyiz çünkü bu bizim ana gelir kaynaklarımızdan da biri.” diye konuştu. 


Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek gibi bir yaklaşıma sahip olduklarını ifade eden el-İbrahim, “Bu sebepten ötürü yenilebilir enerji, nükleer enerji ve hidroelektrik alanında arayışlardayız.” dedi.


El-İbrahim, Yemen’deki savaşın “eninde sonunda” son bulacağını kaydederek, hem Yemen’de hem de çevre ülkelerde enerji ihtiyacının artacağına işaret etti.


Etiyopya’nın sahip olduğu hidroelektrik alanın “cezbedici” olduğunu söyleyen el-İbrahim, fizibilite çalışmalarının yaklaşık 2 yıl süreceğini ifade etti.


Etiyopya'nın, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti. 


Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durdurulmuş ve yeniden başlatılmıştı.


Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen, Afrika'nın en büyük barajı olacak projenin toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.


Son Güncelleme: 28.09.2018 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan-Merkel Ortak Basın Toplantısı
Erdoğan-Merkel Ortak Basın Toplantısı
Yunanistan'da Kasırga Endişesi
Yunanistan'da Kasırga Endişesi
Pakistan'da 11 Terörist İdama Mahkum Edildi
Pakistan'da 11 Terörist İdama Mahkum Edildi
Endonezya’da 7,7 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya’da 7,7 Büyüklüğünde Deprem
ABD'ye Ait F-35b Uçakları İlk Kez Hava Saldırısı Düzenledi
ABD'ye Ait F-35b Uçakları İlk Kez Hava Saldırısı Düzenledi
Avrupa'da Ryanair Grevi
Avrupa'da Ryanair Grevi
“Yunanistan Ve Türkiye İlişkileri Çok Daha İyi Yolda“
“Yunanistan Ve Türkiye İlişkileri Çok Daha İyi Yolda“
Trump'ın Yüksek Mahkeme Adayı Kavanaugh İfade Verdi
Trump'ın Yüksek Mahkeme Adayı Kavanaugh İfade Verdi
Makedonya, Gelecek Yıl Nato Üyesi Olmayı Bekliyor
Makedonya, Gelecek Yıl Nato Üyesi Olmayı Bekliyor
İran'da 10 Kişi Kaçak İçkiden Zehirlenerek Öldü
İran'da 10 Kişi Kaçak İçkiden Zehirlenerek Öldü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim