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16 Aralık 2016 Cuma 14:46

Suudi Arabistan'dan Srebrenitsa'ya Yardım

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya, şehirdeki konutların onarılması ve geri dönüşlerin devamlılığının sağlanması amacıyla Suudi Arabistan tarafından 1 milyon Euro yardım yapıldı.

Suudi Arabistan'dan Srebrenitsa'ya Yardım
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1 MİLYON EUROLUK YARDIM, SREBRENİTSA'DAKİ KONUTLARIN ONARILMASI VE GERİ DÖNÜŞLERİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI İÇİN KULLANILACAK

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya, şehirdeki konutların onarılması ve geri dönüşlerin devamlılığının sağlanması amacıyla Suudi Arabistan tarafından 1 milyon Euro yardım yapıldı.

Suudi Arabistan'ın yardımına ilişkin protokol, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Göç ve İltica Bakanı Davor Cordas ile Srebrenitsa Belediye Başkanı Mladen Grujicic tarafından Banja Luka şehrinde imzalandı.

Cordas, burada yaptığı açıklamada, yardımın iki kısma ayrıldığın belirterek, 500 bin Euro ile şehirdeki 42 evin onarımı ya da inşasının yapılacağını, yardımının diğer yarısının ise şehre geri dönüşleri teşvik amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda seracılık, hayvancılık ve tarım projelerinde kullanılacağını söyledi.

Srebrenitsa Belediye Başkanı Grujicic de 1 milyon Euronun ihtiyaç sahibi Srebrenitsalılar için önemli bir miktar olduğunu kaydederek, belediye olarak, bu yardımın şeffaf bir şekilde harcanması ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler
Suudi ArabistanSrebrenitsa
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