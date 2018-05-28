Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106525
ALTIN
191.415
DOLAR
4.5793
STERLİN
6.1005
EURO
5.3254
Gönyeli'de 1 cinayet 2 ölüm, işte detaylar...
Son Dakika
GÖNYELİ'DEKİ CİNAYETİN DETAYLARI
Gönyeli cinayetinde bir aileden 2 kişi hayatını kaybetti!
Son Dakika
Oğlunu öldüren cani anne
Gönyeli’de cinnet geçiren anne çocuğunu öldürdü
Kabatzola tutuklu yargılanacak
KABATZOLA TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Suudi Arabistan'dan Kriz Çıkaracak Hamle!

Suudi Arabistan'ın terör örgütü PYD'ye maddi yardımda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tüm gözler bu ülkeden konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi.

Suudi Arabistan'dan Kriz Çıkaracak Hamle!

Suudi Arabistan'ın terör örgütü PYD'ye maddi yardımda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tüm gözler bu ülkeden konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:55
Suudi Arabistan'dan Kriz Çıkaracak Hamle!

Suudi Arabistan'dan Kriz Çıkaracak Hamle: Terör Örgütü PYD'ye Maaş Bağlamışlar

Suudi Arabistan'ın terör örgütü PYD'ye maddi yardımda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tüm gözler bu ülkeden konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi.

Terör örgütü PYD'nin oluşturduğu silahlı terörist grup içinSuudi Arabistan'dan maddi yardım aldığı ortaya çıktı.

YARDIM EDENLER ARASINDA ARABİSTAN DA VAR

banner277
Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haber sitesi,ABD'nin desteklediği terör örgütü PYD'nin Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak  sınırındaki Yarubiye'de sözde ''sınır muhafızları'' için kayıtlara başladığını duyurdu. Habere göre, terör örgütü PYD oluşturduğu silahlı terörist grup için Suudi Arabistan'dan da maddi yardım alıyor.

2 YIL İÇİN 200 DOLAR MAAŞ

Terör örgütü PYD'nin Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde ''sınır muhafızları'' için kayıtlara başladığı ifade edildi. Silahlı gruba katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları bildirildi. Haberde terör örgütü PYD'nin oluşturduğu bu askeri birlik için Suudi Arabistan'dan maddi yardım aldığını belirtildi.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı 14 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir ''sınır muhafız gücü'' kurulacağını açıklamış, Türkiye bu terör oluşumuna çok sert tepki göstermiş

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek...
Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek...
Tayland'da Vahşi Fillerin Saldırısı Can Aldı
Tayland'da Vahşi Fillerin Saldırısı Can Aldı
İsrail, 1915 Olaylarını "Soykırım" Olarak Tanımayı Öngören Tasarıyı Geri Çekti
İsrail, 1915 Olaylarını "Soykırım" Olarak Tanımayı Öngören Tasarıyı Geri Çekti
Hindistan, ABD'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız
Hindistan, ABD'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız
Fransa'da medyanın ve silah sanayinin önder ismi Dassault öldü
Fransa'da medyanın ve silah sanayinin önder ismi Dassault öldü
Dünyanın En Renkli Binalarından: Grand Lisboa
Dünyanın En Renkli Binalarından: Grand Lisboa
Rus uçakları, İsrail F16'larını engelledi
Rus uçakları, İsrail F16'larını engelledi
Rusya'dan Nato'nun Genişlemesine Tepki
Rusya'dan Nato'nun Genişlemesine Tepki
"Yunanistan ve Makedonya Arasındaki “İsim Sorunu“
"Yunanistan ve Makedonya Arasındaki “İsim Sorunu“
54 yaşında beşinci çocuğunu bekliyor
54 yaşında beşinci çocuğunu bekliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim