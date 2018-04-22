Suudi Arabistan'daki silah seslerinin nedeni belli oldu!

Suudi Arabistan, dün akşam geç saatlerde darbe iddialarıyla çalkalandı. Bu iddialara gerekçe olarak gösterilen ve başkent Riyad’daki kraliyet sarayında kaydedildiği iddia edilen çatışma videoları sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerin ardından, Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın saraydan çıkartılarak Riyad askeri üssüne kaçırıldığı da öne sürüldü. Ancak olaydan kısa bir süre sonra, üst düzey Suudi yetkililerin açıklamalarıyla gerçek ortaya çıktı.



‘KRAL SARAYDA DEĞİLDİ'





Suudi resmi haber ajansı SPA, güvenlik güçlerinin başkentte tespit edilen oyuncak bir drone'un düşürüldüğünü bildirdi. Ajansa konuşan Riyad polis sözcüsü, kentin Khozama bölgesindeki kontrol noktasında bir drone'un tespit edildiğini ve buna ilgili kurallara göre yanıt verildiğini aktardı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü de belirtildi. Öte yandan, Reuters'a konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, Suudi Kralı Salman'ın olay sırasında sarayda olmadığını kaydetti.Suudi Arabistan'da ‘drone hassasiyeti' aslında yeni bir durum değil. Yemen'deki Şii Husi militanları, bomba taşıyan drone'ları sık sık bölgede kendilerine karşı mücadele yürüten Suudi Arabistan'a karşı kullanmasıyla biliniyor. Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerine bağlı araştırmacılar, bu tip drone'ların Şii milislere İran tarafından sağlandığını aktarıyor. İran ise bu iddiaları reddediyor.