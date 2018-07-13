Suudi Arabistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesindeki Bureyde kentinde 8 Temmuz'da bir polis memuru ile birlikte Bangladeş uyruklu iki kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

DEAŞ terör örgütüne aidiyetiyle bilinen bir internet sitesinde yapılan açıklamada, örgüte ait 3 kişinin El-Kasım bölgesindeki Bureyde kentindeki Tarafiyye hapishane korumalarına yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.

Olayın ardından Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, 3 kişiden oluşan saldırganların, içinde bulundukları araçtan Bureyde kentindeki kontrol noktasına ateş açtığı kaydedilmişti.

Emniyet güçlerinin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir polis memuru ile birlikte Bangladeş uyruklu bir sivilin hayatını kaybettiği, çatışmada saldırganlardan 2'si öldürülürken, birinin de yaralı ele geçirildiği açıklanmıştı.

