Suudi Arabistan'da Ürdün'e Ait F-16 Savaş Uçağı Düştü

Suudi Arabistan'ın koalisyona 100 savaş uçağıyla katıldığı belirtilirken, Ürdün'ün 6 savaş uçağı ile katıldığı ifade ediliyor.

Daha önce Mart 2016'da Birleşik Arap Emirliklerine ait Mirage tipi savaş uçağının da teknik arıza nedeniyle Yemen topraklarına düştüğü belirtilmiş, olayda 2 pilot yaşamını yitirmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Yemen'de yürüttüğü operasyonlarda görev yapan Ürdün hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının teknik arza sonucu düştüğü kaydedildi.