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Suudi Arabistan'da Tecavüz ve Cinayet Zanlısı Adamın Başını Kesip, Çarmıha Gerdiler!

Suudi Arabistan'da Myanmar asıllı tecavüz ve cinayet zanlısını, başını keserek infaz ettikten sonra çarmıha gerdiler.

Suudi Arabistan'da Tecavüz ve Cinayet Zanlısı Adamın Başını Kesip, Çarmıha Gerdiler!

Suudi Arabistan'da Myanmar asıllı tecavüz ve cinayet zanlısını, başını keserek infaz ettikten sonra çarmıha gerdiler.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 21:48
Suudi Arabistan'da Tecavüz ve Cinayet Zanlısı Adamın Başını Kesip, Çarmıha Gerdiler!

Suudi Arabistan'da Myanmar asıllı tecavüz ve cinayet zanlısını, başını keserek infaz ettikten sonra çarmıha gerdiler.

Suudi Arabistan korkunç bir infaza sahne oldu! Myanmar asıllı, tecavüz ve cinayetle suçlanan bir adam Suudi Arabistan'da infazının ardından cesedi çarmıha gerip sergilendi. Bu girişim büyük tartışma yarattı.

EMRİ KRAL SALMAN VERDİ

Elias Abulkalaam isimli adam bir kadının evine silahla girdi, hırsızlık yaptı ve kadına tecavüze kalkıştı. Ancak yakalanan adam Suudi Arabistan kralı Salman tarafından gelen emrin üzerine infaz edildi. Adamın kafası uçurulduktan sonra bedeni Mekke'de çarmıha gerilerek sergilenmeye başlandı. Tartışma yaratan infaz kararında en büyük eleştiri, cesedin çarmıha gerildikten sonra sergilenmesine geldi.

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