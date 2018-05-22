Suudi Arabistan'da Muhalif Liderden Darbe Çağrısı: Kralı Devirin!

Suudi Arabistan'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Prens Halid bin Ferhan, büyük prenslere "Kralı devirip kraliyeti kurtarın." çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, yönetime karşı darbe girişimi olduğu iddiaları devam ederken, bu kez muhalif Prens Halid bin Ferhan'ın sözleri olay oldu.

DARBE ÇAĞRISI YAPTI

Katar bağlantılı haber portalı Middle East Eye'a (MEE) konuşan muhalif Suudi Prens Halid bin Ferhan, Prens Ahmed bin Abdülaziz ile Prens Mukrin bin Abdülaziz'e darbe çağrısı yaptı.

2013'te Almanya'dan siyasi iltica almış olan Halid, tahtta Kral Selman otursa da oğlu Muhammed bin Selman'ın (MbS) hızla yükselip herkesin dizginlerini eline geçirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

''Kral Selman'ın sağlığı yerinde olsaydı, işler bu noktaya gelmezdi. Kamu politikasına baktığımızda Kral Selman'ın siyasi sahnede ve ekranlarda tümüyle namevcut olduğunu göruyoruz.