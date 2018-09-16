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Suudi Arabistan'da Kamuda “Mutluluk Uzmanlığı“ Unvanı

Suudi Arabistan'da Kamuda “Mutluluk Uzmanlığı“ Unvanı

16 Eylül 2018 Pazar 07:17
Suudi Arabistan'da Kamuda “Mutluluk Uzmanlığı“ Unvanı

Suudi Arabistan yönetimi, memurlar arasında tebessümü yaymak ve olumlu iletişimi artırmak için yeni bir unvan ihdas etti.

Yerel basında yer alan bilgiye göre, Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığından "mutluluk uzmanı" adı altında yeni bir memur tayin edildiği duyuruldu. Söz konusu düzenlemeyle Bakanlık, kurumsal mutluluk kavramı uygulamasını başlatan ilk hükümet organı oldu.

Bakanlık bu adımla memurlar için etkinlikler düzenleme, ihtiyaçlarına karşılık verme ve aralarında tebessümü yayarak mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de 2016'da toplumsal mutluluğun gerçekleşmesi için Mutluluk Bakanlığı oluşturmuştu.

 

Son Güncelleme: 16.09.2018 10:46
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