Suudi Arabistan'da Kadınların Hala Sahip Olamadığı Haklar

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, kadın vatandaşları için daha fazla reform sözü verdi ancak kadınlar hala tek başlarına evlenme, tatile çıkma, isteğe bağlı ameliyat olma haklarından yoksunlar... İşte Suudi Arabistan'da kadınların hala sahip olamadığı 8 hak.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un kadınların araba kullanmasına izin vermesiyle birlikte dünyada kadınların araba kullanımını yasaklayan ülke kalmadı.Nisan ayında Hükümet, 'Suudi Vision 2030' geliştirme planını sunmuş ve kadınlara yönelik daha fazla reform yapılacağını ilan etmişti. Geçtiğimiz günlerde de kadınlar araba kullanma ve maçlara gitme haklarını elde etmişti.Ancak Suudi Arabistan'da kadınlar hala erkekler ile aynı haklara sahip değil. Hatta günlük hayattaki pek çok faaliyet için erkeklerden izin almaları gerekiyor. Araba kullanma hakkının verilmesinin ardından Independent, kadınların hala sahip olamadığı hakları derledi.İşte Suudi kadınların hala sahip olamadığı 8 hak...1. EvlenmeKadınlara evlenme izni, vali veya vasi tarafından veriliyor. Yabancılarla evlenmeye çalışan kadınlar İçişleri Bakanlığı tarafından onay almak zorunda... Gayrimüslimlerle evlilik ise adeta imkansız.2. Banka hesabı açmakSuudi Arabistan'da kadınların hala sahip olamadığı haklar Ülkede kadınların erkek izni olmaksızın yapabilecekleri işler mevcut ancak kendi banka hesaplarını açmaları yönetmeleri hala yasak.3. Adil yargılanma hakkıSuudi Arabistan'da kadınların hala sahip olamadığı haklar Suudi Arabistan'ın yasal sisteminde bir kadının ifadesi erkeğin ifadesinin yarısı değerinde. Ayrıca kadınlar erkek kardeşlerinin sahip olduğu mirasın yarısı kadarını alıyor.4. SeyahatSuudi Arabistan'da kadınların hala sahip olamadığı haklar Pasaportlar ve kimlik belgeleri bir erkek veli izniyle elde ediliyor. Genellikle kadınların evden tek çıkmasına da izin verilmemekte...5. Özgürce giyinmeSuudi Arabistan'da kadınların hala sahip olamadığı haklar "Güzellik için giyinmek" kavramı yasa dışı. Kadınlar dışarı çıkarken abaya adı verilen örtüyü giymek zorundalar.6. Erkeklerle iletişim kurmaSuudi Arabistan'da kadınların hala sahip olamadığı haklar Aile dışındaki erkeklerle yapılan konuşmalar sınırlı. Ülkedeki restoranlar, üniversiteler ve diğer alanlarda ise hem 'aile' bölümü hem de sadece erkekler için ayrılmış bölüm bulunmakta.7. Tıbbi tedavi hakkıSuudi Arabistan'da kadınların hala sahip olamadığı haklar Hayat kurtarıcı işlemler ve prosedürler bile bir erkek yakının yazılı imzası olmadan yapılamıyor.8. Çocukların velayetiSuudi Arabistan'da kadınların hala sahip olamadığı haklar Boşanma durumlarında, çocuklarının velayetlerini almak da Suudi kadınlar için ayrı bir sorun. Kadınlara sadece çocukları yedi (erkek) ve dokuz (kız) yaşına gelene kadar velayet izni veriliyor.