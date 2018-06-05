banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98771
ALTIN
191.478
DOLAR
4.6064
STERLİN
6.1443
EURO
5.3954
Harmancı Dev-İş’i ziyaret etti
“LEFKOŞA’YA İKİ YENİ GEÇİŞ KAPISI”
İlk tokat savcılıktan!
İLK TOKAT SAVCILIKTAN!
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
banner282

Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyet almaya başladı

Suudi Arabistan'da kadınlar sürücü ehliyeti almaya başladı.

Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyet almaya başladı

Suudi Arabistan'da kadınlar sürücü ehliyeti almaya başladı.

05 Haziran 2018 Salı 06:08
Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyet almaya başladı

Suudi Arabistan'da kadınlar sürücü ehliyeti almaya başladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, kadınların 24 Haziran tarihinden itibaren araba kullanmaya başlayacağı ülkede ilk ehliyetler teslim edilmeye başlandı.

banner277
Trafik Genel Müdürlüğünün kadınların daha önce yurt dışından aldıkları onaylanmış uluslararası sürücü belgelerini, Suudi Arabistan ehliyeti ile değiştirmeye başladığı belirtildi.

Suudi Arabistan Ehliyet Portalı aracılığıyla sunulan belgelerin değerlendirilmesinin ve ehliyetlerini değiştirmek isteyenlerin direksiyon sınavına tabi tutulmasının ardından kadınlardan ilk gruba ehliyetlerinin teslim edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan, 26 Eylül'de yayımladığı kararname ile kadınların da ehliyet alarak araç sürme imkanına sahip olacağını duyurmuştu. 

banner288
Son Güncelleme: 05.06.2018 09:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamboçya'da 5 ayda yıldırım nedeniyle 65 kişi öldü
Kamboçya'da 5 ayda yıldırım nedeniyle 65 kişi öldü
Ürdün'de protestolar durulmuyor
Ürdün'de protestolar durulmuyor
Trump-Kim görüşmesi 12 Haziran’da Singapur’da
Trump-Kim görüşmesi 12 Haziran’da Singapur’da
Savaş ve yoksulluk Afgan çocukları okullarından etti
Savaş ve yoksulluk Afgan çocukları okullarından etti
Fuego Yanardağı'ndaki patlama
Fuego Yanardağı'ndaki patlama
Sırbistan'da yolsuzluk operasyonu
Sırbistan'da yolsuzluk operasyonu
Evin kedisi yüzünden kocasını vurdu
Evin kedisi yüzünden kocasını vurdu
Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebilir...
Rusya ile Kuzey Kore arasında bir zirve gerçekleşebilir...
Ünlü yıldız tanınmaz halde…
Ünlü yıldız tanınmaz halde…
Mustafa Müslüm: Kürtler Erdoğan'ı desteklemeli
Mustafa Müslüm: Kürtler Erdoğan'ı desteklemeli

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim