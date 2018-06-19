Suudi Arabistan'da “Eğlence Sektörü“

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu doğrultusunda oluşturulmaya çalıştığı eğlence sektörünün başına getirilen Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed bin Akiyl el-Hatib'in Kraliyet kararıyla görevinden alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından alınan karar gereği Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed bin Akil el-Hatib, görevinden alındı.

Haberde Mayıs 2016'da göreve getirilen Hatib'in görevden alınmasının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.



Suudi Arabistan Kralı, Nisan 2015'te de dönemin Sağlık Bakanı olan ve 10 hafta öncesinde atanan Hatib'i, "bir vatandaşla sözlü tartışmaya" girmesinin ardından görevinden almıştı.Suudi Arabistan, ekonomisinin petrole bağımlılığının kırılması, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi ve özel girişimin güçlendirilmesi amacıyla 2016'da açıklanan 2030 Vizyonu kapsamında eğlence sektörüne yönelmişti.