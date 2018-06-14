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Suudi Arabistan'da Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçların Geç Yayınlanması Gündemde

Suudi Arabistan'da Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçların Geç Yayınlanması Gündemde

14 Haziran 2018 Perşembe 21:24
Suudi Arabistan'da Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçların Geç Yayınlanması Gündemde

Suudi Arabistan'da Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçların Geç Yayınlanması Gündemde

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasına katılan Suudi Arabistan, bikinili kadınlar yüzünden maçları geç yayınlamayı düşünüyor.

Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan'ın turnuva yayınları esnasında televizyona yansıyacak bikinili ya da "uygunsuz" kıyafet giyen kadınları sansürleyeceği iddia edildi. Daha önce dünyaca ünlü güreş organizasyonu olan WWE'de kadın güreşçilerin görüntülerini yayınladığı için özür dileyen Suudi hükümetinin bu sefer fotoğrafları ve videoları silebileceği düşünülüyor.

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BİKİNİLİ TARAFTARLAR SUUDİLER İÇİN SIKINTI

 

Dünya Kupası kameramanlarının oyun sırasında kalabalığın içindeki çekici kadınlara odaklandığı biliniyor ancak Suudi Arabistan bu tür çekimleri canlı yayın sırasında kesmek için nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

YAYIN ERTELEME YOLUNA GİDEBİLİRLER

Kendileri de kupaya katıldığı için yayın yapmama seçeneğini kullanamayan Suudi Arabistan'ın nasıl bir tedbir alacağı merakla bekleniyor. Ülkenin bikinili kadınları ekranda göstermemek için yayın erteleme yoluna gidebileceği de konuşuluyor.

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