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Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 9 Saat İnceleme

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 9 Saat İnceleme

16 Ekim 2018 Salı 07:48
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 9 Saat İnceleme

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNE AİT İKİ ÇÖP TOPLAMA ARACI KONSOLOSLUĞUN BAHÇESİNDEN İNCELENMEK ÜZERE TOPRAK NUMUNESİ ALDI
 

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk binasından ayrıldı.
Ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri Levent'teki başkonsolosluk binasında çalışmalarını tamamladı.
Polis ekiplerinin, 9 saat süren incelemelerinin ardından binadan ayrıldığı görüldü. Grupta yer alan yetkililer ise çalışmalarına devam ediyor.
Ayrıca, Beşiktaş Belediyesine bağlı ekipler iki çöp toplama aracıyla konsolosluğun arka kapısından bahçeye girdi. İçeride bir süre bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıktı. Araçlarda, incelenmek üzere konsolosluğun bahçesinden alınan toprak numunesinin bulunduğu öğrenildi.
İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 11:38
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