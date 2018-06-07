banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98138
ALTIN
186.658
DOLAR
4.4698
STERLİN
5.9835
EURO
5.2832
Ortaöğretimde karne günü...
YAZ TATİLİ BAŞLADI
Kaymakamlık soruşturma başlattı!
KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!
Satıcılar ve alıcılar yakalandı
SATICILAR VE ALICILAR YAKALANDI
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
banner282

Suudi Arabistan-Bae Koordinasyon Konseyinin İlk Toplantısının Sonuçları... Milyar Dolarlık Anlaşmalar...

 Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısında "askeri, ekonomik, kalkınma" alanlarında milyarlarca dolarlık stratejik anlaşmalara imza atıldı. 

Suudi Arabistan-Bae Koordinasyon Konseyinin İlk Toplantısının Sonuçları... Milyar Dolarlık Anlaşmalar...

 Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısında "askeri, ekonomik, kalkınma" alanlarında milyarlarca dolarlık stratejik anlaşmalara imza atıldı. 

07 Haziran 2018 Perşembe 11:05
Suudi Arabistan-Bae Koordinasyon Konseyinin İlk Toplantısının Sonuçları... Milyar Dolarlık Anlaşmalar...

 Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısında "askeri, ekonomik, kalkınma" alanlarında milyarlarca dolarlık stratejik anlaşmalara imza atıldı. 
Suudi Arabistan'ın İhbariyye kanalında yayınlanan habere göre, iki ülke arasında ilki gerçekleştirilen konsey toplantısı kapsamında, ekonomik, askeri ve kalkınma alanlarında 44 ortak proje imzalandı.
Cidde'de düzenlenen imza törenine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan katıldı. 
İki ülkedeki 139 resmi kurumdan 350 uzmanın bir yıl boyunca çalıştığı "Kararlılık Stratejisi" olarak isimlendirilen ortak entegrasyon vizyonuyla anlaşmaların hazırlandığı belirtildi.
Söz konusu anlaşmaların "ekonomi, bilgi-insan, siyaset, güvenlik ve askeri eksenlerde toplandığı" kaydedildi. 

banner277
Düzenlenen ilk toplantıda iki ülke arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefiyle çeşitli alanlarda 20 protokole de imza atıldı. Toplantıda ayrıca, birçok stratejik projeye başlanacağı ve bu projeleri yakından izleyecek konseyin organizasyon yapısının belirlendiği aktarıldı. 
Toplantıda konuşan BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, "Müstesna bir Arap entegrasyonu örneği yaratma konusunda tarihi bir fırsata sahibiz. Bütünleşmemiz, karşılıklı destek ve birliğimizle, kazanımlarımızı koruyabilir, ekonomimizi güçlendirebiliriz böylece halklarımız için daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz." dedi. 
İki ülkenin özellikleri ve ortak noktalarına değinen Al Nahyan, iki ülkenin de genç nüfusa sahip olduğuna, gayri safi yurt içi hasılalarının bir trilyon dolara ulaştığına, yıllık ortak ihracat rakamının 750 milyar dolar, yıllık altyapı yatırımının da 150 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.
Stratejik projelerin uygulanması için de 60 ay süre tanındı. 
Suudi Arabistan-BAE Koordinasyon Konseyi, Mayıs 2016'da Cidde'de ilan edilmişti.
(AA/AK/HÖ)


banner288
Son Güncelleme: 07.06.2018 14:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Etiyopya'ya Askeri Uçak Yardımı!
ABD'den Etiyopya'ya Askeri Uçak Yardımı!
Afganistan Hükümetinden Taliban İle Savaşta Geçici Ateşkes Kararı!
Afganistan Hükümetinden Taliban İle Savaşta Geçici Ateşkes Kararı!
AB Ekonomisi Birinci Çeyrekte Yüzde 0,4 Büyüdü!
AB Ekonomisi Birinci Çeyrekte Yüzde 0,4 Büyüdü!
Irak Suriye'de Deaş Mevzisini vurdu!
Irak Suriye'de Deaş Mevzisini vurdu!
"İran: “10 Ayda 190 Bin Uranyum Araştırma Birimi Üretecek Kapasitemiz var”
"İran: “10 Ayda 190 Bin Uranyum Araştırma Birimi Üretecek Kapasitemiz var”
ABD'deki Türk Girişimcilerden “Bulut Depolamaya“ Alternatif Cihaz!
ABD'deki Türk Girişimcilerden “Bulut Depolamaya“ Alternatif Cihaz!
Afganistan'da Son 9 Yılda 23 Binden Fazla Sivil Öldü!
Afganistan'da Son 9 Yılda 23 Binden Fazla Sivil Öldü!
Asılsız Bomba Tehdidine 12 Yıl Hapis Cezası
Asılsız Bomba Tehdidine 12 Yıl Hapis Cezası
Yemen'in Taiz Kentindeki Çatışmalarda 15 Husi Militanı Öldü!
Yemen'in Taiz Kentindeki Çatışmalarda 15 Husi Militanı Öldü!
Doğu Pasifik'te Yazın İlk Tropik Fırtınası!
Doğu Pasifik'te Yazın İlk Tropik Fırtınası!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim