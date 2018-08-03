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Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, 2018 yılı (Hicri 1439) hac mevsimi medya planını düzenlediği törenle duyurdu.

Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, 2018 yılı (Hicri 1439) hac mevsimi medya planını düzenlediği törenle duyurdu.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:32
Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı

Suudi Arabistan '2018 Hac Medya Planı'nı açıkladı

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, 2018 yılı (Hicri 1439) hac mevsimi medya planını düzenlediği törenle duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen törende, "2018 Hac Medya Planı" çerçevesindeki girişimler ve stratejilerin tanıtımının yanı sıra bu yıl için belirlenen "Dünya Kraliyetin Kalbinde" sloganıyla ilgili sunum yer aldı.

Sunumda ayrıca "hacda medya yönetimi stratejisi, temel mesajlar, uluslararası medya planı, medya sorunlarıyla yüzleşmek için hazırlanan proaktif medya planı ve hacla ilgili dijital tanıtım kampanyası" hakkında bilgi verildi.

Törende konuşan Bakan Avvad, hac haberlerinin temel birincil kaynağı olacak internet sitesinin (hajjmedia.gov.sa) yayına başladığını belirtti.

Kraliyetin, bu büyük organizasyonu kendi izleyicilerine ve okuyucularına aktarmak isteyen kanallar, uluslararası haber ajansları ve çeşitli medya kuruluşları için altyapı oluşturduğunu vurgulayan Avvad, bu yıl hac mevsimini takip edecek 800'den fazla yabancı basın mensubunu ağırlayacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad, yerli ve yabancı basın mensupları için Mekke'de ve kutsal mekanlarda medya merkezlerinin de hazırlandığına dikkati çekti.

Avvad, söz konusu merkezlerde, "canlı görüntü ve fotoğraf hizmetinin sunumu, hac ve umre adayları için kolaylık sağlanması amacıyla Suudi Arabistan'ın Kabe ve Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi ve çevresindeki kentsel alanların gelişimi" hizmetlerinin sunulacağını ifade etti.

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