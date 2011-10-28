Suriye'ye karşı savaşın üssü Türkiye!

Türkiye'nin Suriye'de yönetime karşı silahlı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu adlı silahlı örgüte evsahipliği yaptığı iddia edildi.

ABD'nin etkin gazetelerinden New York Times'ta yer alan habere göre, Suriye'de ordudan ayrılıp Beşar Esad yönetimine karşı silahlı mücadele başlatan askerlerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun militanları Türkiye'de barınıyor. Gazete örgütün komutan ve onlarca onlarca militanının bulunduğu kampların Türk askerleri tarafından korunduğunu yazdı.

GERİLLA SAVAŞININ ÜSSSÜ TÜRKİYE Liam Stack imzalı haberde çarşamba günü Suriye'de 9 askerin öldürülmesiyle sonuçlanan çatışmaya karışan militanların Hatay'daki Suriyelilerin kaldığı kampta kalanlardan oluşturulduğu yönünde iddialar olduğunu yazıyor. Türk Dışişleri yekililerinin kampın sadece "insani" amaçla kurulduğunu söylediklerini aktaran New York Times, üst düzey bir yetkilinin iddialar ilişkin, "Biz Suriye'den kaçan insanları barındırıyoruz orada.

Gelenlere asker misin, sizvil misin diye sormuyoruz" sözlerine yer veriyor. Özgür Suriye Ordusu lideri Riyad Esad'la da görüşen New York Times muhabiri bu görüşmeyi Türk Dışişleri'nin ayarladığını ve bir dışişleri yetkilisinin söyleşi sırasında hazır bulunduğunu yazdı. Gazeteye konuşan Albay Esad "Biz Suriye halkının lideriyiz. Suriye halkıyla beraberiz" diyor.

Yerel bir yetkilinin ofisinde yapılan söyleşide Esad'ı biri keskin nişancı, ağır silahlı 10 Türk askeri tarafından korunduğunu belirtiliyor. İsyancı lider Albay Esad'ın her seferinde Türkiye'ye minnettarlığını sınduğunu yazan gazete, Türk yetkililerin ise silahlı gruplara destek verdiği yönündeki haberleri reddettiğini kaydediyor. Gazete son olara Albay Esad'ın "Biz Suriye halkını koruyan bir orduyuz. Silahlı mücadele için hazırlanıyoruz. Eğer uluslararası toplum silah desteği verirse rejim çok çok kısa zamanda düşer" sözlerine yer veriyor. (Gazeteport)