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Suriye’nin güneyinde yeni göç dalgası

Suriye'nin güneyinde devam eden askeri operasyonlardan kaçarak İsrail ve Ürdün sınırına dayanan sivillerin sayısının 270 bine ulaştığı bildirildi.

Suriye’nin güneyinde yeni göç dalgası

Suriye'nin güneyinde devam eden askeri operasyonlardan kaçarak İsrail ve Ürdün sınırına dayanan sivillerin sayısının 270 bine ulaştığı bildirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:42
Suriye’nin güneyinde yeni göç dalgası

Suriye'nin güneyinde devam eden askeri operasyonlardan kaçarak İsrail ve Ürdün sınırına dayanan sivillerin sayısının 270 bine ulaştığı bildirildi.

Açıklama BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Muhammed Havari tarafından yapıldı. BM, Rusya destekli devam eden Şam yönetiminin Dera'yı silahlı muhaliflerden tamamen geri almak için sürdürdüğü operasyonunun insani krize yol açtığı uyarısını yaptı.

Çatışmalardan kaçanların büyük çoğunluğu İsrail ve Ürdün sınırındaki bölgelere sığınmış durumda. İsrail ve Ürdün Suriyeli mültecileri ülkelerini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ürdün 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaşta bugüne kadar 600 bin civarında mültecinin topraklarına sığınmasına izin vermişti.

DERA İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Operasyonların yanı sıra Dera'nın tamamen Şam'a teslim edilmesi için silahlı gruplarla Ürdün arabulucuğunda Rusya heyetiyle müzakereler de sürüyor. Cumartesi sonlandırıldığı belirtilen görüşmelere Pazar günü yeniden başlandığı açıklanmıştı. Muhalifler Rus tarafının taleplerini "aşağılayıcı" bulduğu belirtilmişti. Görüşmeye katılan bir arabulucunun verdiği bilgiye göre, Rusya'nın Özgür Suriye Ordusu'na bağlı savaşçıların aileleriyle birlikte ülkenin kuzeydoğusuna yerleştirilmeleri önerisi kabul görmemişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre silahlı muhalifler Dera'daki sekiz yerleşimin kontrolünü Suriye ordusuna bıraktı. Böylece Esad rejimi vilayetin yarısından fazlasında kontrolü sağladı. Dera 2011'de Suriye lideri Beşar Esad'a karşı ayaklanmanın başladığı ilk bölgeler arasında yer alıyor.
 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 19:08
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