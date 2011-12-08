Suriye'deki Operasyonlarda 9 Kişi Öldü

Suriye'nin çeşitli kentlerinde dün düzenlenen operasyonlarda 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel Koordinasyonlar, çoğunluğu ülkenin orta kesiminde yer alan Humus kentinde olmak üzere ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda ikisi işkence sonucunda toplam 9 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Kentlere düzenlenen operasyonlarda rastgele tutuklanmaların da yaşandığını kaydeden aktivistler, ordudan ayrılmaların bugün de yaşandığını dile getirerek İdlib kentinde ordu birlikleriyle ayrılıkçı askerler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti.

Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 5 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'daki Tişrin ve Humus askeri hastanesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildiğini duyurdu.

Suriye'de olayların başladığı Mart ayından bu yana 4 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.