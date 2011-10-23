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SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Suriye'nin birçok kentinde dün düzenlenen gösteri ve operasyonlarda ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Suriye'nin birçok kentinde dün düzenlenen gösteri ve operasyonlarda ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

23 Ekim 2011 Pazar 08:46
SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ
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Suriye'nin birçok kentinde dün düzenlenen gösteri ve operasyonlarda ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Yerel akivistler, 10'ü Humus'ta olmak üzere Dera, İdlib ve başkent Şam'ın banliyölerinde düzenlenen yönetim karşıtı gösteri ve operasyonlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte toplam ölü sayısının 14'e çıktığını belirtti.

Şam'ın kenar mahallelerinde düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişinin tutuklandığını ifade eden aktivistler, kentin aynı bölgesinde de ordu birlikleriyle ordudan ayrılan askerler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ileri sürdü.

Öte yandan, Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin orta kesiminde yer alan Humus kentinde askere karşı düzenlenen silahlı saldırıda, 5 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 23.10.2011 08:46
Anahtar Kelimeler:
SuriyeçatışmaEsadArap Baharı
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