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Suriye'deki Aktivistler:Ölü sayısı 24' yükseldi

Suriye'nin birçok kentinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde,ölü sayısı artıyor

Suriye'deki Aktivistler:Ölü sayısı 24' yükseldi

Suriye'nin birçok kentinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde,ölü sayısı artıyor

15 Ekim 2011 Cumartesi 09:20
Suriye'deki Aktivistler:Ölü sayısı 24' yükseldi
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Suriye'nin birçok kentinde düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Suriyeli aktivistler, ülkenin birçok kentinde cuma namazından sonra düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölü sayısının 21'e çıktığını, çok sayıda kişinin de yaralandığını

açıkladı.

Ölü sayısı, daha önce 14 olarak verilmişti.

PAKİSTAN'A BİR GÜN İÇİNDE ÜÇÜNCÜ AMERİKAN SALDIRISI: 5 ÖLÜ

Bu arada Amerikan insansız hava araçlarının Pakistan'ın Güney Veziristan bölgelerine düzenlediği iki ayrı saldırıda en az beş kişi öldü.

Pakistan televizyonlarının bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Güney Veziristan'ın Barmal Bagar köyünde gerçekleşen ilk Amerikan saldırısında en az üç kişi öldü, yedi kişi yaralandı. Aynı köyde başka bir hedefe düzenlenen ikinci saldırıda iki kişi daha öldü.

Bazı görgü tanıkları, insansız uçaklardan toplam dokuz füze atıldığını, saldırılarda çok sayıda yaralının bulunduğunu söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen bir güvenlik yetkilisi, ABD saldırısındaki hedefin Taliban'ın bölgede etkili olan Molla Nazir grubu olduğunu ileri sürdü.

ABD'nin dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda dört kişi ölmüştü. Amerikan insansız uçaklarının Pakistan topraklarında düzenlediği saldırılar son üç günde artış gösterdi. ABD'nin Kuzey Veziristan bölgesinde önceki gün düzenlediği iki ayrı saldırıda da son zamanlarda kanlı eylemlerle adını duyuran Hakkani örgütünün önde gelen komutanlarından birini öldürmüştü.

HONDURAS'TA SİLAHLI SALDIRI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Öte yandan Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın kuzeyindeki bir havaalanında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Polis, San Pedro Sula kentindeki La Mesa Uluslararası Havaalanı'nda maskeli saldırganların dört lüks cipe ateş açarak 6 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Yirmili yaşlarda olduğu tespit edilen kurbanların kimliği hakkında bilgi verilmedi. Polis, kurbanların da silah taşıdığının sanıldığını ancak silahların bulunamadığını açıkladı.

Honduras'da yine bir cezaevinde çıkan çatışmada 9 mahkum öldü, 3'ü yaralandı.

Polis, ülkenin kuzeybatısında San Pedro Sula kentindeki cezaevinde rakip gruplar arasında çıkan çatışmada 9 mahkumun öldüğünü, 3'ünün yaralandığını açıkladı.

Son Güncelleme: 15.10.2011 09:20
Anahtar Kelimeler:
SuriyeGösteriölüAktivist
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