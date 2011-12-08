Suriye'de petrol boru hattına saldırı

Suriye'nin en önemli petrol boru hatlarından biri havaya uçuruldu.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkenin doğusundan orta kesimlerdeki Humus kentinde bulunan rafineriye petrol taşıyan boruda patlama olduğunu açıkladı.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, petrol boru hatındaki patlamayı gösteren bir videoyu da internete koydu. Örgütün açıklamasında, patlamanın meydana geldiği petrol boru hattının ülkenin en önemli rafinerilerinden birini beslediği iddia edildi. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı petrol hattına sabotaj düzenlenmişti.

MUHALEFET GÖSTERİ ÇAĞRISI YAPTI Ayrıca Suriyeli muhalifler yarın tüm ülkede gösteri çağrısı yaptı. Muhalifler Facebook sayfalarından, "Katilleri devirmek için yarın haysiyet grevi yapacağız" yazarak, tüm ülkede sivil itaatsizlik kampanyası çerçevesinde pazar günü yapılacak genel grev için seferberlik çağrısında bulundu.

Suriyeli rejim karşıtları, "Suriye Devrimi 2011" başlıklı sayfalarından, "Suriye içinde ve dışındaki tüm devlet kuruluşlarının memur ve işçilerini, devrimin başlangıcından dokuz ay sonra greve çağırıyoruz" ifadesini kullandı