SURİYE'DE KAN AKMAYA DEVAM EDİYOR!

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Rastan'daki silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, ülkenin orta kesimde yer alan Humus kentine bağlı Rastan'da, ordu birlikleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 2'si asker olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si subay 32 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Haberde, Rastan ilçesinde iki günden bu yana ordu birlikleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda, onlarca kişinin öldüğü, çok sayıda insanın da yaralandığı belirtildi.