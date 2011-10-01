Suriye'de gerginlik sürüyor.

Yönetim karşıtı gösterilerin devam ettiği Suriye'de, dünkü gösterilerde ölü sayısının 32'ye çıktığı bildirildi.

Aktivistler, cuma namazı sonrasında meydana gelen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda, Hama'da 16, Humus'ta 13, Dera'da 2 ve İdlib'te 1 olmak üzere toplam 32 kişinin hayatını

kaybettiğini belirtti.

Aktivistler, güvenlik güçlerinin Dera'da Ömeri Camisinin çevresini kuşattığını ve cami çevresindeki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandığını ifade ettiler.