Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Suriye'de Esed Güçlerine Darbe

Suriye'deki muhalif güçlerin, İdlib kırsalındaki Vadi ed-Dayf askeri karargahının ardından rejime ait stratejik öneme sahip bölgedeki diğer karargah "Hamidiyye"yi de ele geçirdiği bildirildi.

Suriye'de Esed Güçlerine Darbe

Suriye'deki muhalif güçlerin, İdlib kırsalındaki Vadi ed-Dayf askeri karargahının ardından rejime ait stratejik öneme sahip bölgedeki diğer karargah "Hamidiyye"yi de ele geçirdiği bildirildi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 17:05
Suriye'de Esed Güçlerine Darbe
banner238

SURİYE GENEL DEVRİM KONSEYİ: "İSLAMİ CEPHE'YE BAĞLI AHRARU'Ş ŞAM HAREKETİ, İDLİB'TE REJİM GÜÇLERİNİN EN BÜYÜK ASKERİ ÜSLERİNİN DENETİMİNİ SAĞLADI"

Suriye'deki muhalif güçlerin, İdlib kırsalındaki Vadi ed-Dayf askeri karargahının ardından rejime ait stratejik öneme sahip bölgedeki diğer karargah "Hamidiyye"yi de ele geçirdiği bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) yaptığı yazılı açıklamada, İslami Cephe'ye bağlı Ahraru'ş Şam ile Nusra Cephesi'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla, İdlib'in Maaret en-Numan kentinin güneydoğusunda yer alan Vadi ed-Dayf ile Hamidiyye karargahlarının kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

Karargahlara yönelik düzenlenen operasyon sırasında 20 askerin etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra Hamidiyye'deki 8 tankla aralarında helikopter ve savaş uçaklarının olduğu çok sayıda askeri aracın ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan silahlı muhaliflerin, İdlib'in güneyi ve Maaret en-Numan kenti yakınlarında 20'ye yakın askeri noktayı ele geçirdiğine işaret edilen açıklamada, çatışmaların sonrasında aralarında üst düzey subayların da yer aldığı çok sayıda askerin esir alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bazı rejim askerlerinin, üniformalarını, sivil kıyafetlerle değiştirdikten sonra bölgeden kaçmayı başardığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 15.12.2014 19:12
Anahtar Kelimeler:
Suriyedeki Muhalif Güçlerinİdlib Kırsalındaki Vadi Ed-Dayf Askeri Karargahının Ardından Rejime Ait Stratejik öneme Sahip Bölgedeki Diğer Karargah Hamidiyyeyi De Ele Geçirdiği Bildirildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim