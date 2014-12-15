Suriye'de Esed Güçlerine Darbe

SURİYE GENEL DEVRİM KONSEYİ: "İSLAMİ CEPHE'YE BAĞLI AHRARU'Ş ŞAM HAREKETİ, İDLİB'TE REJİM GÜÇLERİNİN EN BÜYÜK ASKERİ ÜSLERİNİN DENETİMİNİ SAĞLADI"

Suriye'deki muhalif güçlerin, İdlib kırsalındaki Vadi ed-Dayf askeri karargahının ardından rejime ait stratejik öneme sahip bölgedeki diğer karargah "Hamidiyye"yi de ele geçirdiği bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) yaptığı yazılı açıklamada, İslami Cephe'ye bağlı Ahraru'ş Şam ile Nusra Cephesi'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla, İdlib'in Maaret en-Numan kentinin güneydoğusunda yer alan Vadi ed-Dayf ile Hamidiyye karargahlarının kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

Karargahlara yönelik düzenlenen operasyon sırasında 20 askerin etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra Hamidiyye'deki 8 tankla aralarında helikopter ve savaş uçaklarının olduğu çok sayıda askeri aracın ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan silahlı muhaliflerin, İdlib'in güneyi ve Maaret en-Numan kenti yakınlarında 20'ye yakın askeri noktayı ele geçirdiğine işaret edilen açıklamada, çatışmaların sonrasında aralarında üst düzey subayların da yer aldığı çok sayıda askerin esir alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bazı rejim askerlerinin, üniformalarını, sivil kıyafetlerle değiştirdikten sonra bölgeden kaçmayı başardığı ifade edildi.