banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98734
ALTIN
184.596
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0758
EURO
5.3672
Konyalıoğlu teslim oldu
KONYALIOĞLU TESLİM OLDU
Para miktarı 406 bin TL oldu
PARA MİKTARI 406 BİN TL...
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...
Alayköy ve İnönü'de yangın
ALAYKÖY VE İNÖNÜ'DE YANGIN
banner282
Flaş Haber
Para miktarı 406 bin TL oldu
Kapat

Suriye’de 6 ayda 2 bin 257 sivil katledildi

Suriye’de bu yılın 6 ayında büyük bir kısmı Beşşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen katliamlarda, 2 bin 257 sivil hayatını kaybetti.

Suriye’de 6 ayda 2 bin 257 sivil katledildi

Suriye’de bu yılın 6 ayında büyük bir kısmı Beşşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen katliamlarda, 2 bin 257 sivil hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 20:35
Suriye’de 6 ayda 2 bin 257 sivil katledildi

Suriye’de 6 ayda 2 bin 257 sivil katledildi

Suriye’de bu yılın 6 ayında büyük bir kısmı Beşşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen katliamlarda, 2 bin 257 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) en az 5 kişinin hayatını kaybettiği "katliam" olarak nitelenen saldırılara dair rapor yayımladığı raporda, Esed rejimi, Rusya, terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri ve diğer tarafların gerçekleştirdiği katliamlara dair rakamları açıkladı.

Raporda, Suriye’de yapılan 186 katliamda, 660'ı çocuk, 479'u kadın olmak üzere toplam 2 bin 257 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

2018’in 6 ayında Suriye'de rejim güçlerinin 122, Rusya'nın 24, YPG/PKK'nın 3, koalisyon güçlerinin 15, diğer tarafların ise 22 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Rapora göre, 6 aylık sürede rejim güçleri bin 502, Ruslar 291, YPG/PKK 28, uluslararası koalisyon güçleri 199, diğer taraflar ise 237 sivilin ölümüne neden oldu.

Suriye'deki sivillerin korunmasına çağrı yapılan raporda, sorumluların yargılanması istendi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kraliçe'nin Ziyaret Ettiği Kışlada Grup Cinsel İlişki Skandalı: Askerler İçeri Hayat Kadını Soktu!
Kraliçe'nin Ziyaret Ettiği Kışlada Grup Cinsel İlişki Skandalı: Askerler İçeri Hayat Kadını Soktu!
Güzel İngiliz Oyuncunun Küvette Çekilmiş Fotoğrafı Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Güzel İngiliz Oyuncunun Küvette Çekilmiş Fotoğrafı Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Avusturya Başbakan Yardımcısı'ndan Sert Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönsün
Avusturya Başbakan Yardımcısı'ndan Sert Çıkış: Erdoğan'a Oy Verenler Türkiye'ye Dönsün
Dünya Kupasının Oynandığı Soçi'de Sel Krizi!
Dünya Kupasının Oynandığı Soçi'de Sel Krizi!
Ayetullah Humeyni'nin Torununun Ailesiyle Çektirdiği Fotoğraf İran'ı Karıştırdı
Ayetullah Humeyni'nin Torununun Ailesiyle Çektirdiği Fotoğraf İran'ı Karıştırdı
Amanda Cerny'den aşk pozu!
Amanda Cerny'den aşk pozu!
İsveç - İngiltere maçında güzeller geçidi
İsveç - İngiltere maçında güzeller geçidi
Japonya’da sel ve toprak kayması: 50 kişi hayatını kaybetti
Japonya’da sel ve toprak kayması: 50 kişi hayatını kaybetti
ABD ve Kuzey Kore arasında talep krizi
ABD ve Kuzey Kore arasında talep krizi
34 bin kişi incelendi: İşte cevizin önemli faydası
34 bin kişi incelendi: İşte cevizin önemli faydası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim