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09 Şubat 2017 Perşembe 13:14

Suriye Rejiminden Klor Gazlı Saldırı

Suriye rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği &#34;klor gazlı&#34; saldırıda bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Suriye Rejiminden Klor Gazlı Saldırı
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GAZIN ÇEVREYE YAYILMASIYLA BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ GAZDAN ETKİLENDİ

Şam, 9 Şubat 17 : Suriye rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği "klor gazlı" saldırıda bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan sivil savunma yetkilisi Siraç Mahmud, rejim güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki Arbin beldesine klor gazlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Gazın çevreye yayılması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Mahmud, gazdan etkilenen çok sayıda kişinin de beldedeki sahra hastanesinde tedavi altına alındığını ifade etti.

Mahmud, rejim güçlerinin Doğu Guta'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkati çekerek, "Şam yönetimine bağlı güçler birkaç günden bu yana Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere tekrar yoğun bir şekilde saldırmaya başladı. Saldırılar nedeniyle sivillerin hayatından ciddi endişe duyuyoruz." dedi.

(AA/RÇ/GÜL)

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