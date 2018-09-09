banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
Motosiklet Kazası...
Son Dakika
MOTOSİKLET KAZASI
En Çok Yağış Nereye Düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ
Bıçaklı kavga
BIÇAKLI KAVGA
Gazimağusa'da telefon hırsızlığı
TELEFON HIRSIZLIĞI
banner282
Flaş Haber
Motosiklet Kazası...
Kapat

Suriye\'nin İdlib Ve Hama İllerine Hava Saldırıları Sürüyor

RUSYA VE ESED REJİMİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARININ, İDLİB VE HAMA İLLERİNDE SİVİL YERLEŞİMLERE VE ASKERİ MUHALİFLERİN CEPHE HATLARINA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Suriye\'nin İdlib Ve Hama İllerine Hava Saldırıları Sürüyor

RUSYA VE ESED REJİMİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARININ, İDLİB VE HAMA İLLERİNDE SİVİL YERLEŞİMLERE VE ASKERİ MUHALİFLERİN CEPHE HATLARINA SALDIRILARI SÜRÜYOR

09 Eylül 2018 Pazar 12:24
Suriye\'nin İdlib Ve Hama İllerine Hava Saldırıları Sürüyor
RUSYA VE ESED REJİMİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARININ, İDLİB VE HAMA İLLERİNDE SİVİL YERLEŞİMLERE VE ASKERİ MUHALİFLERİN CEPHE HATLARINA SALDIRILARI SÜRÜYOR

SALDIRILARDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - HAMA\'NIN KUZEY KIRSALINDAKİ LATAMNE BELDESİNDEKİ BİR HASTANEYE DE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İdlib, 9 Eylül 18 : Suriye\'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimlerindeki Hama illerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib\'in güneyindeki, Habit beldesi, Tel Aas ile Abidin köyü Hama\'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırı düzenliyor.

Esed rejimine ait helikopterlerin, Hama\'nın kuzey kırsalında yer alan Latamane beldesindeki bir hastaneye varil bombalı saldırı düzenlemesi sonucu hastane hizmet dışı kaldı. Hastanede ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında, İdlib\'in Habit beldesinde bir çocuk hayatını kaybetti. En az 5 sivil yaralandı." dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkilileri, saldırılara ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rusya\'ya ait savaş uçakları ve Hama\'dan kalkan Esed rejimine bağlı helikopterler, Hama ve İdlib\'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

- Son 9 günde 29 sivil öldü

Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib\'in batısı, güneybatısı ve Hama\'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybetti. En az 58 kişi yaralandı.

Söz konusu sürede, Hama\'nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi ile Has köyündeki yer altı hastane, düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldı.

Suriye\'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017\'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

(AA/ID/SEL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borıs Johnson'dan Theresa May'e “İntihar Bombacısı“ Benzetmesi
Borıs Johnson'dan Theresa May'e “İntihar Bombacısı“ Benzetmesi
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 37'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 37'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp
ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!
ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!
Filistin Hükümetinden Abd'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...
Filistin Hükümetinden Abd'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...
Çipras'tan Yeni Ekonomi Paketi...
Çipras'tan Yeni Ekonomi Paketi...
İsrail Ordusu Gazze Sınırında 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail Ordusu Gazze Sınırında 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İran, Erbil'deki İkdp Kampını Vurdu: 9 Ölü 30 Yaralı
İran, Erbil'deki İkdp Kampını Vurdu: 9 Ölü 30 Yaralı
Cenevre’deki Yemen Toplantıları Başarısızlıkla Sonuçlandı
Cenevre’deki Yemen Toplantıları Başarısızlıkla Sonuçlandı
Basra'da Dünkü Olayların Bilançosu: 3 Ölü, 50 Yaralı
Basra'da Dünkü Olayların Bilançosu: 3 Ölü, 50 Yaralı
Abd’de
Abd’de "imzasız Makale" Tartışması Büyüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim