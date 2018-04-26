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Suriye Konferasından 4,4 Milyar Dolarlık Yardım Taahhüdü Çıktı

Brüksel, 26 Nisan 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides,

Suriye Konferasından 4,4 Milyar Dolarlık Yardım Taahhüdü Çıktı

Brüksel, 26 Nisan 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides,

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Suriye Konferasından 4,4 Milyar Dolarlık Yardım Taahhüdü Çıktı

Brüksel, 26 Nisan 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, "Bugün burada bulunan temsilciler bu yıl için toplam 4,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu." dedi.

Brüksel\'de iki gündür devam eden "Suriye\'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu konferans sona erdi.

Stylianides, konferansın ardından katılımcıların Suriyeli sığınmacılar için yaptıkları yardım taahhütlerini açıkladı.

Stylianides, konferansta Suriye savaşına tek çözümün Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen siyasi bir çözüm olacağı konusunda tüm katılımcıların mutabık kaldığına dikkati çekti.

Konferansta Suriye\'deki en temel insani sorunlara karşı somut çözümler de üretilmeye çalışıldığını aktaran Stylianides, "Aynı zamanda Suriye\'nin komşu ülkeleri Türkiye, Lübnan ve Ürdün\'ün olağanüstü katkılarını ele alarak uluslararası toplumun bu ülkelere nasıl yardım sağlamaya devam edeceğini görüştük." diye konuştu.

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2018 İÇİN 4,4 MİLYAR DOLAR

Stylianides, "Bugün burada bulunan temsilciler bu yıl için toplam 4,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu." açıklamasını yaptı.

Katılımcıların gelecek yıl için ise ek 3,4 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunduğunu aktaran Stylianides, AB\'nin 2019\'a kadar toplam 6 milyar dolar yardım sözü verdiğini kaydetti.

Stylianides, Türkiye\'deki Suriyeli sığınmacılar için ise AB ve üye ülkelerin sözünü tutarak ek 3 milyar avroyu gelecek iki yıl içinde toplayacağını söyledi.

Tüm taahhütlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Stylianides, geçen sene düzenlenen Suriye konferansının ardından 2017 sonunda toplam 7,5 milyar dolar elde edildiğini ifade etti.

BM\'nin çeşitli kuruluşları ve 85 ülkeden temsilciler katıldığı konferansta İngiltere 2018 için 515 milyon avro, Almanya 1 milyar avro taahhüt ederken, ABD\'nin ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

(AA/AK/ŞEB)

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