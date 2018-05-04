Suriye\'deki Yermük Kampı\'ndan Kısmi Tahliyeler

Yermük/Ankara, 4 Mayıs 18 : Suriye\'de ağırlıklı olarak Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı\'nda muhaliflerin kontrolündeki alandan ikinci tahliye konvoyu ülkenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine doğru yola çıktı.

Beşşar Esed rejimi ile Rusya aracılığında yapılan müzakereler sonucu, Şam\'ın güneyindeki Yermük Kampı\'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki kısmından zorunlu tahliyeler için 29 Nisan\'da anlaşmaya varılmıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Yermük kampında muhaliflerin kontrolündeki Yelde, Bebbile ve Beyt Sahim yerleşimlerinden 13 otobüslük ikinci tahliye konvoyu Fırat Kalkanı Bölgesi\'ne doğru hareket etti.

ÖSO mensupları ve ailelerini taşıyan konvoyda 615 kişi yer alıyor.

Yermük Kampı\'ndan dün çıkan ilk tahliye konvoyundaki bin 643 kişi sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine giriş yapmıştı.

Anlaşma kapsamında Yermük Kampı\'ndan yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

YERMÜK KAMPI\'NDA DURUM

Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim.

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu\'nun kontrolünde.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.

ÖSO kontrolündeki küçük alanda ise yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında.

Rejim güçleri, Doğu Guta\'yı ele geçirmelerinin ardından, 19 Nisan\'da Yermük\'e yoğun saldırılar başlatmıştı. Onlarca Filistinli mülteci ölmüştü.

Rejim, 29 Nisan\'da Rusya aracılığıyla Heyet Tahrir Şam ile de tahliye anlaşmasına varmıştı. Ancak DEAŞ bölgesine saldırılar sürüyor.

(AA/ DOĞ/ÖK)