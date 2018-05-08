Suriye\'de Rus Savaş Helikopteri Düştü





Moskova, 8 Mayıs 18 : Rusya’ya ait Ka-52 savaş helikopterinin Suriye’nin doğusunda düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin doğu bölgelerinde uçuş yapan Ka-52 model savaş helikopterinin düştüğü ifade edildi.Uçakta bulunan iki pilotun yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği kaydedildi.(AA/AK/HÖ)