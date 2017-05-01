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01 Mayıs 2017 Pazartesi 12:55

Suriye'de Halep'in Batı Kırsalına Füze Saldırısı... 18 Ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in batı kırsalında, muhaliflerin kontrolündeki Uveycil köyüne yapılan füze saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Halep'in Batı Kırsalına Füze Saldırısı... 18 Ölü
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HALEP'İN UVEYCİL KÖYÜNE DÜZENLENEN FÜZE SALDIRISINDA ARALARINDA 9 ÇOCUĞUN DA BULUNDUĞU 18 SİVİL ÖLDÜ

Halep, 1 Mayıs 17 : Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in batı kırsalında, muhaliflerin kontrolündeki Uveycil köyüne yapılan füze saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti.

Halep batı kırsalı sivil savunma yetkilisi Muhammed Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uveycil köyüne dün akşam saatlerinde yapılan füze saldırısında 3 katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.

Hallak, "Kurtarma çalışmalarımız sabah saatlerinde bitti, saldırıda 9'u çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 18 sivil hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan kurtarma çalışmalarında bir kadını da canlı kurtardık." dedi.

Saldırının, Beşşar Esed rejimine bağlı güçler tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Hallak, olayda yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

(AA/ID/SEL)

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